Unde se pot ține LEGUMELE rădăcinoase, precum morcovii și țelina, pentru a rezista săptămâni întregi. Metoda prin care nu se vor mai înmuia

Legumele rădăcinoase, cum ar fi morcovii și țelina, sunt ingrediente esențiale în bucătări, fiind des folosite în supe, ciorbe, salate sau garnituri. Doar că ele își pierd repede prospețimea: se înmoaie și își pierd aroma, devenind inutilizabile după doar câteva zile.

Din fericire, însă, există metode simple și eficiente de a le păstra crocante și gustoase săptămâni întregi, fără a necesita soluții complicate sau aparate speciale, potrivit Playtech .

Primul pas ar fi alegerea locului potrivit, specialiștii recomandând un spațiu răcoros, întunecat și ușor umed, dar fără exces de apă. Evident, cel mai la îndemână este frigiderul, în compartimentul destinat legumelor.

Totuși, aici, ele trebuie păstrate într-un prosop de hârtie sau într-o pungă perforată, astfel încât să fie menținută umiditatea optimă și să fie prevenită apariția mucegaiului. Este important să nu speli legumele înainte de depozitare, pentru că apa poate accelera procesul de degradare și înmuiere.

Morcovii și țelina se păstrează mai bine dacă sunt ținute departe de fructele care emit etilenă, precum merele sau perele, deoarece acest gaz accelerează coacerea și poate duce la înmuierea rapidă a rădăcinoaselor.

Metode tradiționale, din diverse gospodarii, includ și păstrarea rădăcinoaselor în nisip ușor umed sau într-o cutie cu pământ, într-o pivniță sau un spațiu răcoros. Tehnica ajută la menținerea texturii crocante și a gustului autentic, chiar și pentru câteva săptămâni.

În acest fel, vei putea economisi bani și vei putea păstra legumele pentru perioade mai lungi… în cea mai bună formă.

Sursa FOTO caracter ilustrativ: Alexandra Pandrea (Gândul)