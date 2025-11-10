Prima pagină » Actualitate » Unii PENSIONARI pot primi până la 700 de lei în plus, înainte de Crăciun. Guvernul are mai multe programe prin care își dorește să sprijine seniorii

10 nov. 2025, 21:25, Actualitate
FOTO - caracter ilustrativ: Shutterstock

Unii pensionari cu venituri mici ar putea primi de la stat până la 700 de lei în plus, în luna decembrie a acestui an. Guvernul are mai multe programe prin care își dorește să sprijine pensionarii, înainte de Crăciun, cu toate că numărul beneficiarilor a scăzut comparativ cu anii anteriori.

Anul acesta, doar o parte dintre pensionari vor beneficia de ajutorul de 400 de lei anul acesta, și mai exact cei care au o pensie sub 2.500 de lei. Această sumă reprezintă a doua tranșă din suma totală de 800 de lei.

Prima parte a fost virată înainte de Paște. Acest ajutor va ajunge în conturile seniorilor în luna decembrie, iar de el vor beneficia doar pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei, scrie Cancan.

Mai mult, această sumă considerată ajutor de sărbători ar putea crește pentru pensionarii cu venituri mici. Cei care fac cereri pot beneficia de vouchere în valoare de 50 de lei pe lună menite să îi ajute la plata facturilor la energie electrică.

De asemenea, pensionarii beneficiari urmează să primească ajutoarele pe noiembrie și decembrie. Astfel, până la finalul anului, aceștia vor mai primi 100 de lei.

La aceste sume primite de seniorii cu venituri mici se poate adăuga și ajutorul financiar de pe cardurile de alimente pentru că suma în valoare de 125 de lei va fi virată în luna decembrie.

Cei care beneficiază de acest ajutor sunt:

  • pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani care primesc indemnizație socială;
  • copiii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei;
  • familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune.

Pentru anumiți pensionari, există și un bonus de 125-150 de lei, de la Primării. Cei care îl pot primi sunt seniorii și persoanele din medii vulnerabile, dar cu o singură condiție: să se informeze din timp dacă se încadrează pentru a putea face o cerere.

Astfel, persoanele care se încadrează în toate categoriile menționate mai sus, pe lângă cei 400 de lei bonus din luna decembrie, pot primi și sume cuprinse între 300-325 de lei.

