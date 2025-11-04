Prima pagină » Actualitate » Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat când intră următoarea tranșă de bani pe cardurile de alimente

04 nov. 2025, 22:11, Actualitate
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat că în luna decembrie cardurile de alimente vor fi încărcate cu cea de-a doua tranșă de bani, după ce luna trecută au fost alimentate cu 125 de lei. De asemenea, el a precizat se iau în calcul o serie de modificări pentru 2026.

Peste un milion de persoane au primit prima plată prin cardurile pentru alimente, iar 200.000 de carduri sunt în curs de livrare prin Poşta Română, a a adăugat acesta.

„Cardurile de alimente vor avea două încărcări în anul acesta. Prima încărcare am făcut-o deja. Peste un milion de carduri au fost încărcate şi aceste plăţi au fost făcute luna trecută. A doua plată de 125 de lei este în luna decembrie, aşa cum am anunţat. Folosesc această ocazie pentru a face nişte precizări care sunt importante. După un an electoral 2024 în care s-au folosit destul de multe plăţi către populaţia vulnerabilă şi în care cardurile acestea au ajuns la aproximativ 2,3 milioane de oameni, repet, un an electoral, luaţi în calcul ce vă spun pentru că este important, la sfârşitul anului 2024 Guvernul de atunci, realizând că nu mai sunt bani, nici bani europeni pentru a putea acoperi aceste lucruri, au redus eligibilitatea pentru carduri de alimente numai la anumite categorii, cum ar fi cei care au indemnizaţii sociale, 1.281 de lei şi persoanele cu venituri de sub 2.000 de lei, ceea ce face ca populaţia eligibilă pentru a primi plăţile acestea pentru anul 2025 să se reducă de la 2,3 milioane de oameni la 1,2 milioane de oameni. Eu ce am făcut a fost să mă asigur că reuşesc să pun cap la cap resursele ca să plătesc pe baza legislaţiei pe care am găsit-o aceste 1,2 milioane de persoane vulnerabile”, a spus Dragoş Pîslaru.

În 2026 se va schimba metoda de sprijin social

Întrebat despre cele 200.000 de persoane care nu au primit cardurile de alimente, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a menţionat că acestea le vor primi curând, cardurile fiind în curs de livrare de către Poşta Română.

De asemenea, ministrul a afirmat că începând din 2026 doreşte să schimbe aceasta metodă de sprijin social, de la un sistem de transferuri financiare cu sume care nu sunt semnificative, la acela de echipe comunitare de servicii integrate.

Aceste echipe ar urma să meargă acasă la persoanele vulnerabile şi să le ajute cu tot ce are statul ca servicii şi programe, inclusiv alimente şi servicii medicale.

Beneficiarii programului sunt:

  • pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani care primesc indemnizație socială;
  • copiii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei;
  • familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune.

Pe baza datelor agregate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), în această etapă au fost identificați 1.115.773 beneficiari, dintre care:

  • 1.028.391 carduri valabile (92,16%);
  • 6.231 carduri emise și nelivrate încă (în posesia Poștei Române) – 0,55%;
  • 12.223 carduri dezactivate (ce necesită reemitere și redistribuire) – 1,09%;
  • 68.928 carduri pentru beneficiari noi, aflate în curs de procesare în cadrul unor contracte separate – 6,17%.

