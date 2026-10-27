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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 27 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Turcescu, explică cum s-a trecut la „next level”: de la drone la sabotaje

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 27 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Turcescu, explică cum s-a trecut la „next level”: de la drone la sabotaje
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Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, jurnalistul Robert Turcescu explică felul în care România a trecut la „next level”: de la atacuri cu drone la sabotaje comise de… ruși! Dar ce nu se vede între timp? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Prețul comasării unor localități? Câți primari pierd partidele? Reorganizare sau joc politic?

Grindeanu și Nazare, poziții diferite. Se contrazic indirect pe deficit! Minte cineva?

Tot astăzi la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, avertisment dur al unui fost președinte: ce se întâmplă cu proprietățile românilor dacă se majorează din nou impozitele?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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