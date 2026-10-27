O investiție de aproximativ 100 de milioane de euro ar putea schimba modul în care este valorificat uleiul de rapiță în industria europeană. Compania germană Verbio a pus în funcțiune, la Bitterfeld, prima instalație din lume care folosește tehnologia etenolizei pe bază de ulei de rapiță pentru producția de substanțe chimice de origine biologică.

Fabrica are o capacitate proiectată de până la 60.000 de tone de produse chimice pe an. Noile produse vor putea înlocui materiile prime obținute din petrol în fabricarea lubrifianților, detergenților, soluțiilor de curățare și materialelor plastice, potrivit informațiilor publicate de Agrointeligența.

Uleiul de rapiță, folosit pentru produse cu valoare adăugată mai mare

Principala materie primă a fabricii va fi esterul metilic al uleiului de rapiță, un produs obținut deja în cadrul complexului industrial din Bitterfeld pentru fabricarea biodieselului.

Prin prelucrarea suplimentară a acestei materii prime, compania urmărește să obțină compuși chimici cu valoare adăugată mai mare și să extindă utilizarea uleiurilor vegetale dincolo de sectorul biocombustibililor.

Sub marca „Verbio life chemicals”, compania va produce inițial două substanțe chimice: 1-decen și 9-DAME. Acestea pot fi utilizate ca materii prime în diferite procese industriale.

Proiectul ar putea crea o nouă sursă de cerere pentru uleiul de rapiță european, utilizat în prezent în cantități importante pentru producția de biodiesel. Totuși, compania nu a precizat ce volum anual de ulei va consuma fabrica și nici în ce măsură noua activitate va influența disponibilitatea materiei prime pentru sectorul biocombustibililor.

Tehnologie bazată pe cercetări premiate cu Nobel

Procesul utilizat în fabrică se numește etenoliză și reprezintă o formă de metateză a olefinelor. Tehnologia permite transformarea unor compuși din esterul metilic al uleiului de rapiță în molecule cu proprietăți chimice utile pentru industrie, cu ajutorul unor catalizatori speciali.

Cercetările fundamentale în domeniul metatezei au fost recompensate cu Premiul Nobel pentru Chimie în 2005. Distincția le-a revenit cercetătorilor Yves Chauvin, Robert H. Grubbs și Richard R. Schrock.

Schrock a apreciat faptul că rezultatele cercetării au ajuns să fie aplicate la scară industrială. „Este cu adevărat remarcabil să vedem astăzi cum este aplicată cercetarea noastră în practica industrială”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

Investiție într-un sector afectat de costuri ridicate

Noua unitate a fost inaugurată într-un moment dificil pentru industria chimică europeană, marcat de costuri ridicate de producție și de concurență internațională tot mai puternică.

Ministrul federal german al cercetării, tehnologiei și spațiului, Dorothee Bär, a apreciat că fabrica transmite un semnal important pentru viitorul industriei chimice din Germania și din Europa, în contextul dependenței de petrol.

Prin utilizarea materiilor prime de origine vegetală, proiectul urmărește să reducă dependența de anumite produse petrochimice și să valorifice mai eficient culturile oleaginoase.

Pentru sectorul agricol european, dezvoltarea unor astfel de capacități industriale ar putea deschide oportunități suplimentare de valorificare a rapiței. Impactul asupra pieței va depinde însă de volumul producției, de cererea pentru noile substanțe chimice și de competitivitatea acestora în raport cu alternativele convenționale.