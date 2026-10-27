Prima pagină » Actualitate » Noi imagini de la demolarea controlată a blocului care a explodat în Rahova. Ce s-a întâmplat în această dimineață

Noi imagini de la demolarea controlată a blocului care a explodat în Rahova. Ce s-a întâmplat în această dimineață

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O parte din blocul afectat de explozia puternică din Rahova s-a prăbușit marți, în timpul lucrărilor de demolare controlată. Intervenția vizează etajele superioare ale imobilului și a fost realizată cu o foarfecă hidraulică montată pe un excavator.

În imaginile surprinse de un amator la fața locului se poate observa cum etajele 5, 6, 7 și 8 ale blocului afectat se prăbușesc. Astfel, au rămas în picioare doar parterul și primele patru etaje ale imobilului.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Lucrările de demolare au început la aproape un an de la explozie

La începutul lunii octombrie 2026, Primăria Capitalei a anunțat începerea demolării controlate a etajelor 5-8, cele mai afectate de deflagrație. Intervenția a fost descrisă de municipalitate drept o premieră în România, având în vedere complexitatea operațiunii și starea extrem de fragilă a structurii.

Muncitorii folosesc utilaje speciale, inclusiv o foarfecă hidraulică, pentru a îndepărta treptat bucăți din clădire. Operațiunea este necesară deoarece accesul în zona în care s-a produs explozia și pe casa scării a fost considerat extrem de periculos.

Anterior, specialiștii au verificat 270 de apartamente din cinci scări învecinate, pentru a identifica eventualele fisuri și deformări ale construcțiilor. Evaluările au fost reunite într-un raport de monitorizare de peste 500 de pagini.

Patru persoane au murit în explozia din Rahova

Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje din apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Explozia a distrus mai multe apartamente, în special la etajele superioare, și a afectat grav structura de rezistență a imobilului.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, anchetatorii au luat inițial în calcul acumularea de gaze naturale provenite din două fisuri ale conductei subterane de alimentare. Ulterior, surse citate de Gândul au indicat că un scurtcircuit produs în apropierea conductei de gaze ar fi putut declanșa deflagrația. Ancheta penală a vizat circumstanțele în care s-a produs dezastrul și eventualele responsabilități.

La scurt timp după tragedie, Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că imobilul prezenta avarii structurale majore și risc de prăbușire, iar consolidarea ar presupune costuri foarte ridicate și riscuri importante.

Locatarii și-au căutat bunurile printre dărâmături

Demolarea blocului a provocat noi momente dramatice pentru familiile afectate. Gândul a publicat, pe 16 octombrie 2026, imagini cu foștii locatari care își căutau bunurile personale printre resturile apartamentelor demolate.

Oamenii au fost nevoiți să scormonească prin molozul transportat pe un teren din apropierea Liceului „Bolintineanu”, după ce, din motive de siguranță, nu li s-a permis accesul în locuințele de la etajele superioare.

Reacția părților civile, locatari ai blocului din Rahova

Avocata Beatrice Comaniceanu declară pentru Gândul că cei pe care îi reprezintă sunt supărați pentru că nu au putut să intre în apartamente și că autoritățile nu le-au asigurat accesul în siguranță. Oamenii nu au putut să își ia îmbrăcăminte de sezon rece și bunuri personale, între care inclusiv bijuterii sau obiecte de valoare.

Astfel, explică că, în urmă cu aproximativ două săptămâni, în urma unor proceduri tehnice de dărâmare și recuperare a unora dintre bunurile oamenilor, macaraua care a preluat moloz la grămadă cu cuva mecanică de la apartamentele dintre etajele 5 și 8 le-a aruncat în spatele blocului, indicându-le ulterior locatarilor să caute în moloz bunurile deținute.

avocata Beatrice Comaniceanu

Oamenii așteaptă cu interes, la acest moment, finalizarea urmăririi penale și redactarea rechizitoriului pentru a putea începe judecata, iar cei care se fac vinovați de dezastrul de la blocul din Rahova să răspundă penal, dar și civil, prin prisma daunelor morale și materiale pe care le-au solicitat, a mai explicat avocata Beatrice Comaniceanu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Consiliul General al Capitalei a aprobat reguli noi pentru trotinetele electrice. Tinerii sub 18 ani nu mai pot să le închirieze, iar operatorii riscă amenzi de până la 10.000 de lei
14:39
Consiliul General al Capitalei a aprobat reguli noi pentru trotinetele electrice. Tinerii sub 18 ani nu mai pot să le închirieze, iar operatorii riscă amenzi de până la 10.000 de lei
FLASH NEWS Viorel Păunescu, înmormântat la Bellu. Gigi Becali și George Copos s-au reîntâlnit la ceremonie
14:38
Viorel Păunescu, înmormântat la Bellu. Gigi Becali și George Copos s-au reîntâlnit la ceremonie
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 27 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Turcescu, explică cum s-a trecut la „next level”: de la drone la sabotaje
14:32
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 27 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Turcescu, explică cum s-a trecut la „next level”: de la drone la sabotaje
REACȚIE Luca Niculescu refuză să răspundă dacă susține sau nu unirea cu Republica Moldova. Premierul spune, la Chișinău, că cetățenii din cele două state trebuie să decidă asupra acestui proiect
14:21
Luca Niculescu refuză să răspundă dacă susține sau nu unirea cu Republica Moldova. Premierul spune, la Chișinău, că cetățenii din cele două state trebuie să decidă asupra acestui proiect
ALARMANT Singurul bloc ANL din Dej este un pericol public. Tencuiala tavanului dintr-un apartament a căzut pe un copil
13:59
Singurul bloc ANL din Dej este un pericol public. Tencuiala tavanului dintr-un apartament a căzut pe un copil
TEHNOLOGIE Prima fabrică din lume care produce substanțe chimice din ulei de rapiță a fost deschisă în Germania
13:54
Prima fabrică din lume care produce substanțe chimice din ulei de rapiță a fost deschisă în Germania
Mediafax
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri europene pentru fermieri în România! Sute de proiecte, în vizorul procurorilor
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Cancan.ro
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Adevarul
Statul aduce muncitori din Asia, în timp ce tinerii români spun că nu găsesc joburi plătite suficient. Explicația unui sociolog
Mediafax
Balonul de aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume
Click
Viorel Păunescu, condus pe ultimul drum! Gigi Becali, George Copos și nume mari din fotbal au adus coroane la biserică. Sute de suporteri și-au luat rămas-bun
Digi24
Ce majorări de pensii și taxe sunt posibile în 2027. Scenariile prezentate de consultantul fiscal Adrian Negrescu
Cancan.ro
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe actorul cuceritor de la Hollywood? „Zici că-i tataie”, au reacționat fanii după transformarea radicală de look
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Copilul are nevoie să fie ascultat (P)
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
CONTROVERSĂ Alegeri Israel. Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar și cel mai puternic adversar al lui Netanyahu, face apel la alegători să înlăture „cel mai rău guvern” din istoria țării. Premierul israelian, acuzat că pregătește terenul pentru a contesta rezultatele alegerilor
14:58
Alegeri Israel. Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar și cel mai puternic adversar al lui Netanyahu, face apel la alegători să înlăture „cel mai rău guvern” din istoria țării. Premierul israelian, acuzat că pregătește terenul pentru a contesta rezultatele alegerilor
FLASH NEWS România nu mai este pe primul loc în UE la morți pe șosele. Cine ne-a „depășit” în 2025, conform datelor Eurostat
14:53
România nu mai este pe primul loc în UE la morți pe șosele. Cine ne-a „depășit” în 2025, conform datelor Eurostat
PORTRET Cine sunt cei 5 politicieni care s-au aliat să-l detroneze pe Benjamin Netanyahu, la alegerile de astăzi din Israel. De la generalii de fier, la liderul politic născut în Moldova
14:44
Cine sunt cei 5 politicieni care s-au aliat să-l detroneze pe Benjamin Netanyahu, la alegerile de astăzi din Israel. De la generalii de fier, la liderul politic născut în Moldova
METEO Cod galben pe râurile din Dobrogea. Risc de inundații și viituri. Anunțul INHGA: Cât durează atenționarea
14:34
Cod galben pe râurile din Dobrogea. Risc de inundații și viituri. Anunțul INHGA: Cât durează atenționarea
INCIDENT Un bărbat din Tel Aviv, arestat după ce s-a apropiat de Liderul Partidului Democraţii, Yair Golan, cu un cuțit. Ce anunță Poliția
14:31
Un bărbat din Tel Aviv, arestat după ce s-a apropiat de Liderul Partidului Democraţii, Yair Golan, cu un cuțit. Ce anunță Poliția
MESAJ Luca Niculescu, întâlnire la Chișinău cu antreprenorii români care dezvoltă proiecte de investiții în Republica Moldova. Ce le-a transmis premierul
14:30
Luca Niculescu, întâlnire la Chișinău cu antreprenorii români care dezvoltă proiecte de investiții în Republica Moldova. Ce le-a transmis premierul

Cele mai noi

Trimite acest link pe