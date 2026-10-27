Noi imagini de la demolarea controlată a blocului care a explodat în Rahova. Ce s-a întâmplat în această dimineață

O parte din blocul afectat de explozia puternică din Rahova s-a prăbușit marți, în timpul lucrărilor de demolare controlată. Intervenția vizează etajele superioare ale imobilului și a fost realizată cu o foarfecă hidraulică montată pe un excavator.

În imaginile surprinse de un amator la fața locului se poate observa cum etajele 5, 6, 7 și 8 ale blocului afectat se prăbușesc. Astfel, au rămas în picioare doar parterul și primele patru etaje ale imobilului.

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Lucrările de demolare au început la aproape un an de la explozie

La începutul lunii octombrie 2026, Primăria Capitalei a anunțat începerea demolării controlate a etajelor 5-8, cele mai afectate de deflagrație. Intervenția a fost descrisă de municipalitate drept o premieră în România, având în vedere complexitatea operațiunii și starea extrem de fragilă a structurii.

Muncitorii folosesc utilaje speciale, inclusiv o foarfecă hidraulică, pentru a îndepărta treptat bucăți din clădire. Operațiunea este necesară deoarece accesul în zona în care s-a produs explozia și pe casa scării a fost considerat extrem de periculos.

Anterior, specialiștii au verificat 270 de apartamente din cinci scări învecinate, pentru a identifica eventualele fisuri și deformări ale construcțiilor. Evaluările au fost reunite într-un raport de monitorizare de peste 500 de pagini.

Patru persoane au murit în explozia din Rahova

Tragedia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje din apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Explozia a distrus mai multe apartamente, în special la etajele superioare, și a afectat grav structura de rezistență a imobilului.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, anchetatorii au luat inițial în calcul acumularea de gaze naturale provenite din două fisuri ale conductei subterane de alimentare. Ulterior, surse citate de Gândul au indicat că un scurtcircuit produs în apropierea conductei de gaze ar fi putut declanșa deflagrația. Ancheta penală a vizat circumstanțele în care s-a produs dezastrul și eventualele responsabilități.

La scurt timp după tragedie, Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că imobilul prezenta avarii structurale majore și risc de prăbușire, iar consolidarea ar presupune costuri foarte ridicate și riscuri importante.

Locatarii și-au căutat bunurile printre dărâmături

Demolarea blocului a provocat noi momente dramatice pentru familiile afectate. Gândul a publicat, pe 16 octombrie 2026, imagini cu foștii locatari care își căutau bunurile personale printre resturile apartamentelor demolate.

Oamenii au fost nevoiți să scormonească prin molozul transportat pe un teren din apropierea Liceului „Bolintineanu”, după ce, din motive de siguranță, nu li s-a permis accesul în locuințele de la etajele superioare.

Reacția părților civile, locatari ai blocului din Rahova

Avocata Beatrice Comaniceanu declară pentru Gândul că cei pe care îi reprezintă sunt supărați pentru că nu au putut să intre în apartamente și că autoritățile nu le-au asigurat accesul în siguranță. Oamenii nu au putut să își ia îmbrăcăminte de sezon rece și bunuri personale, între care inclusiv bijuterii sau obiecte de valoare.

Astfel, explică că, în urmă cu aproximativ două săptămâni, în urma unor proceduri tehnice de dărâmare și recuperare a unora dintre bunurile oamenilor, macaraua care a preluat moloz la grămadă cu cuva mecanică de la apartamentele dintre etajele 5 și 8 le-a aruncat în spatele blocului, indicându-le ulterior locatarilor să caute în moloz bunurile deținute.

Oamenii așteaptă cu interes, la acest moment, finalizarea urmăririi penale și redactarea rechizitoriului pentru a putea începe judecata, iar cei care se fac vinovați de dezastrul de la blocul din Rahova să răspundă penal, dar și civil, prin prisma daunelor morale și materiale pe care le-au solicitat, a mai explicat avocata Beatrice Comaniceanu.