Prima pagină » Știri externe » Discuția dintre Putin și liderii UE generează deja discuții. Prim-ministrului danez Mette Frederiksen acuză că inițiativa nu fusese coordonată cu alte țări europene. „Sunt foarte sceptică“

Discuția dintre Putin și liderii UE generează deja discuții. Prim-ministrului danez Mette Frederiksen acuză că inițiativa nu fusese coordonată cu alte țări europene. „Sunt foarte sceptică“

Melania Agiu
Discuția dintre Putin și liderii UE generează deja discuții. Prim-ministrului danez Mette Frederiksen acuză că inițiativa nu fusese coordonată cu alte țări europene. „Sunt foarte sceptică“
Galerie Foto 8
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre au purtat, marți, o discuție telefonică cu președintele rus Vladimir Putin cu privire la încetarea războiului din Ucraina, fapt care a stârnit critici din partea prim-ministrului danez Mette Frederiksen. Aceasta a afirmat că inițiativa nu fusese coordonată cu alte țări europene.

Potrivit Anadolu Agency, prim-ministrul danez Mette Frederiksen și-a exprimat scepticismul față de ceea ce a descris drept convorbiri telefonice „necoordonate” ale liderilor finlandezi și norvegieni cu președintele rus Vladimir Putin.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Sunt foarte sceptică în privința acestei inițiative a Norvegiei și Finlandei. Nu a fost coordonată cu niciunul dintre noi”, a declarat Frederiksen, marți, în timpul vizitei sale în Finlanda.

Postul public de televiziune DR a relatat că aceasta nu vede „niciun semn” că Rusia ar dori pacea cu Europa, acuzând Rusia că duce în continuare „un război hibrid care se desfășoară în fiecare zi”.

„Cred că ar trebui să menținem unitatea Europei, în loc să acționăm pe cont propriu”, a adăugat Frederiksen.

Declarațiile sale au venit în urma unor informații apărute în presă, potrivit cărora președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store au purtat o discuție telefonică descrisă ca fiind „sinceră și substanțială” cu Putin pe tema Ucrainei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Alegeri Israel. Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar și cel mai puternic adversar al lui Netanyahu, face apel la alegători să înlăture „cel mai rău guvern” din istoria țării. Premierul israelian, acuzat că pregătește terenul pentru a contesta rezultatele alegerilor
14:58
Alegeri Israel. Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar și cel mai puternic adversar al lui Netanyahu, face apel la alegători să înlăture „cel mai rău guvern” din istoria țării. Premierul israelian, acuzat că pregătește terenul pentru a contesta rezultatele alegerilor
PORTRET Cine sunt cei 5 politicieni care s-au aliat să-l detroneze pe Benjamin Netanyahu, la alegerile de astăzi din Israel. De la generalii de fier, la liderul politic născut în Moldova
14:44
Cine sunt cei 5 politicieni care s-au aliat să-l detroneze pe Benjamin Netanyahu, la alegerile de astăzi din Israel. De la generalii de fier, la liderul politic născut în Moldova
INCIDENT Un bărbat din Tel Aviv, arestat după ce s-a apropiat de Liderul Partidului Democraţii, Yair Golan, cu un cuțit. Ce anunță Poliția
14:31
Un bărbat din Tel Aviv, arestat după ce s-a apropiat de Liderul Partidului Democraţii, Yair Golan, cu un cuțit. Ce anunță Poliția
ALEGERI Benjamin Netanyahu a votat în cele mai cruciale alegeri din istoria Israelului. Premierul israelian îi îndeamnă pe alegători să iasă la vot și îi acuză pe opozanţii arabi că vor „să fure alegerile”. „Este o chestiune serioasă. Ați fost avertizați”
13:43
Benjamin Netanyahu a votat în cele mai cruciale alegeri din istoria Israelului. Premierul israelian îi îndeamnă pe alegători să iasă la vot și îi acuză pe opozanţii arabi că vor „să fure alegerile”. „Este o chestiune serioasă. Ați fost avertizați”
VIDEO Gal Gadot a votat la alegerile din Israel: Ce mesaj transmite fosta „Femeie Fantastică” din cabina de vot
13:04
Gal Gadot a votat la alegerile din Israel: Ce mesaj transmite fosta „Femeie Fantastică” din cabina de vot
REACȚIE Ce spune Zelenski despre discuția pe care președintele Finlandei și prim-ministrul Norvegiei au avut-o cu Vladimir Putin
13:01
Ce spune Zelenski despre discuția pe care președintele Finlandei și prim-ministrul Norvegiei au avut-o cu Vladimir Putin
Mediafax
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri europene pentru fermieri în România! Sute de proiecte, în vizorul procurorilor
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Cancan.ro
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Adevarul
Statul aduce muncitori din Asia, în timp ce tinerii români spun că nu găsesc joburi plătite suficient. Explicația unui sociolog
Mediafax
Balonul de aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume
Click
Viorel Păunescu, condus pe ultimul drum! Gigi Becali, George Copos și nume mari din fotbal au adus coroane la biserică. Sute de suporteri și-au luat rămas-bun
Digi24
Ce majorări de pensii și taxe sunt posibile în 2027. Scenariile prezentate de consultantul fiscal Adrian Negrescu
Cancan.ro
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe actorul cuceritor de la Hollywood? „Zici că-i tataie”, au reacționat fanii după transformarea radicală de look
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Copilul are nevoie să fie ascultat (P)
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
NEWS ALERT Cum a motivat Tribunalul București plasarea sub control judiciar a lui Călin Georgescu. Judecătorul Corobană nu crede în ancheta DIICOT care vizează verificările tehnice de la casa fostului prezidențiabil
15:01
Cum a motivat Tribunalul București plasarea sub control judiciar a lui Călin Georgescu. Judecătorul Corobană nu crede în ancheta DIICOT care vizează verificările tehnice de la casa fostului prezidențiabil
FLASH NEWS România nu mai este pe primul loc în UE la morți pe șosele. Cine ne-a „depășit” în 2025, conform datelor Eurostat
14:53
România nu mai este pe primul loc în UE la morți pe șosele. Cine ne-a „depășit” în 2025, conform datelor Eurostat
FLASH NEWS Consiliul General al Capitalei a aprobat reguli noi pentru trotinetele electrice. Tinerii sub 18 ani nu mai pot să le închirieze, iar operatorii riscă amenzi de până la 10.000 de lei
14:39
Consiliul General al Capitalei a aprobat reguli noi pentru trotinetele electrice. Tinerii sub 18 ani nu mai pot să le închirieze, iar operatorii riscă amenzi de până la 10.000 de lei
FLASH NEWS Viorel Păunescu, înmormântat la Bellu. Gigi Becali și George Copos s-au reîntâlnit la ceremonie
14:38
Viorel Păunescu, înmormântat la Bellu. Gigi Becali și George Copos s-au reîntâlnit la ceremonie
METEO Cod galben pe râurile din Dobrogea. Risc de inundații și viituri. Anunțul INHGA: Cât durează atenționarea
14:34
Cod galben pe râurile din Dobrogea. Risc de inundații și viituri. Anunțul INHGA: Cât durează atenționarea
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 27 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Turcescu, explică cum s-a trecut la „next level”: de la drone la sabotaje
14:32
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe marți, 27 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Robert Turcescu, explică cum s-a trecut la „next level”: de la drone la sabotaje

Cele mai noi

Trimite acest link pe