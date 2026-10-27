Discuția dintre Putin și liderii UE generează deja discuții. Prim-ministrului danez Mette Frederiksen acuză că inițiativa nu fusese coordonată cu alte țări europene. „Sunt foarte sceptică“

Președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre au purtat, marți, o discuție telefonică cu președintele rus Vladimir Putin cu privire la încetarea războiului din Ucraina, fapt care a stârnit critici din partea prim-ministrului danez Mette Frederiksen. Aceasta a afirmat că inițiativa nu fusese coordonată cu alte țări europene.

Potrivit Anadolu Agency, prim-ministrul danez Mette Frederiksen și-a exprimat scepticismul față de ceea ce a descris drept convorbiri telefonice „necoordonate” ale liderilor finlandezi și norvegieni cu președintele rus Vladimir Putin.

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„Sunt foarte sceptică în privința acestei inițiative a Norvegiei și Finlandei. Nu a fost coordonată cu niciunul dintre noi”, a declarat Frederiksen, marți, în timpul vizitei sale în Finlanda.

Postul public de televiziune DR a relatat că aceasta nu vede „niciun semn” că Rusia ar dori pacea cu Europa, acuzând Rusia că duce în continuare „un război hibrid care se desfășoară în fiecare zi”.

„Cred că ar trebui să menținem unitatea Europei, în loc să acționăm pe cont propriu”, a adăugat Frederiksen.

Declarațiile sale au venit în urma unor informații apărute în presă, potrivit cărora președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store au purtat o discuție telefonică descrisă ca fiind „sinceră și substanțială” cu Putin pe tema Ucrainei.