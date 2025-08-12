Unul dintre cei mai mari producători de autoturisme de lux critică planul UE de a INTERZICE mașinile pe benzină și motorină din 2035: „Treziți-vă”

CEO-ul uneia dintre cele mai importante companii din domeniu auto din Germania avertizează că interdicția totală a vânzărilor de mașini cu motoare termice din 2035 ar putea destabiliza piața auto europeană. Oficialul cere Uniunii Europene „o trezire la realitate” și o tranziție bazată pe stimulente, nu pe constrângeri.

Uniunea Europeană a decis ca, din 2035, toate mașinile și camionetele noi vândute pe piață să fie cu emisii zero, în încercarea de a atinge obiectivul neutralității climatice până în 2050.

Măsura vizează reducerea cu 55% a emisiilor autoturismelor și cu 50% a emisiilor camionetelor până în 2030, față de nivelul din 2021, într-un sector responsabil pentru o cincime din emisiile de CO₂ ale blocului comunitar.

Planul a stârnit însă reacții critice în industria auto, una dintre cele mai puternice voci fiind Ola Kaellenius, CEO al Mercedes-Benz și președinte al asociației europene a producătorilor auto (ACEA).

Într-un interviu pentru Handelsblatt, acesta a cerut „o trezire la realitate” înaintea revizuirii obiectivului, programată pentru a doua jumătate a anului 2025, potrivit Reuters.com.

Interdicția motoarelor cu combustie internă ar avea un efect de bumerang

Kaellenius a avertizat că interdicția ar putea genera un efect contrar celui dorit, determinând consumatorii să cumpere în masă mașini pe benzină și motorină înainte de termenul-limită.

„Procesul de decarbonizare trebuie realizat într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic și fără a sacrifica economia europeană”, a subliniat el, pledând pentru stimulente fiscale și tarife reduse la stațiile de încărcare, în locul măsurilor restrictive.

Conform legislației, după 2035, mașinile existente cu motoare termice vor putea fi utilizate în continuare, iar cei care cumpără un vehicul nou înainte de această dată îl vor putea conduce până la finalul duratei sale de viață. Totuși, costurile asociate – combustibil, întreținere, achiziție și asigurare – ar putea crește semnificativ.