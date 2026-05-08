Avertisment al meteorologilor. Unde va ploua în averse și unde va cădea grindină. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul

În această dimineață, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a plouat la Baia Mare, Cluj-Napoca, Bistrița, Suceavam, Botoșani și Bacău.
La București, la aceeași oră, au fost 13 grade, iar pe litoral s-au înregistrat 11 grade la Sulina și 12 grade la Constanța.
Cum va fi vremea la sfârșit de săptămână a transmis, la solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
„Vremea va fi în general instabilă, cu valori de temperatură mai mari decât cele specifice datei. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin perioade cu înnorări accentuate.
Și în București vom avea parte de instabilitate atmosferică. Cerul va fi mai mult noros, spre seară sunt posibile averse și descărcări electrice, cu ușoare intensificări ale vântului.
Temperatura maximă se ca situa în jurul valorii de 25°. La noapte, cerul va fi temporar noros și vor fi averse și posibil descărcări electrice”, a transmis, la solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
