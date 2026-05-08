Avertisment al meteorologilor. Unde va ploua în averse și unde va cădea grindină. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul

În această dimineață, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a plouat la Baia Mare, Cluj-Napoca, Bistrița, Suceavam, Botoșani și Bacău.

La ora 07:00, cea mai scăzută temperatură a dimineții a fost înregistrată la Iezer – 5 grade Celsius.

La Arad și Timișoara s-au înregistrat 15 grade Celsius, temperatura cea mai ridicată a dimineții de vineri, 8 mai 2026.

La București, la aceeași oră, au fost 13 grade, iar pe litoral s-au înregistrat 11 grade la Sulina și 12 grade la Constanța.

ANM: „Ploile vor avea și caracter torențial, vor fi descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului”

Cum va fi vremea la sfârșit de săptămână a transmis, la solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

„Vremea va fi în general instabilă, cu valori de temperatură mai mari decât cele specifice datei. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin perioade cu înnorări accentuate.

Ploile vor avea și caracter torențial, vor fi descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, nordul și centrul Moldovei.

în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, nordul și centrul Moldovei. În Oltenia și pe arii relativ extinse în Muntenia și sudul Transilvaniei, local în Banat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrați .

. Cu o probabilitate mai mare în regiunile extracarpatice și în zonele montane și submontane, va cădea grindină.

Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 27°, mai mici pe litoral – 15-18°. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 14 grade.

Dimineața se va forma ceață.

Și în București vom avea parte de instabilitate atmosferică. Cerul va fi mai mult noros, spre seară sunt posibile averse și descărcări electrice, cu ușoare intensificări ale vântului.

Temperatura maximă se ca situa în jurul valorii de 25°. La noapte, cerul va fi temporar noros și vor fi averse și posibil descărcări electrice”, a transmis, la solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

