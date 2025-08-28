URSULA von der Leyen, vizită în România! Președinta Comisiei Europene se va întâlni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Luni, 1 septembrie, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua o vizită în România, la Constanța, unde va avea întrevederi cu Președintele României, Nicușor Dan, și cu Prim-ministrul Ilie Bolojan, a transmis administrația prezidențială.

Cu acest prilej, discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum și pe aspecte legate de prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride, mai precizează sursa citată.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a salutat reuniunea de la Casa Albă, care a avut loc la data de 18 august, precizând că discuțiile vor continua asupra garanțiilor de securitate necesare pentru obținerea unei ”păci durabile” în Ucraina.

”Ne aflăm aici, în calitățile de aliați și prieteni, pentru pacea Ucrainei și a Europei. Este un moment important, în contextul în care continuăm să colaborăm asupra garanțiilor de securitate puternice pentru Ucraina și pentru obținerea unei păci durabile”, a afirmat Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe platforma X.

La reuniunea de la Casa Albă au fost prezenți, în afară de Donald Trump și Volodimir Zelenski, președintele Franței, Emmanuel Macron, premierii Italiei și Marii Britanii, Giorgia Meloni și Keir Starmer, cancelarul Friedrich Merz, președintele Finlandei, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și Mark Rutte, secretarul general al NATO.