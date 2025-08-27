USR îl ATACĂ pe Nicușor Dan după ce Gândul a dezvăluit pe cine ar susține președintele la șefia SRI și SIE

Președintele Nicușor Dan a devenit ținta criticilor din partea USR-ului, partidul care l-a susținut la președinția țării, după ce Gândul a dezvăluit că liderul de la Cotroceni l-a propus la șefia SRI pe Gabriel Zbârcea.

După ce Nicușor Dan l-a propus pe Gabriel Zbârcea la șefia Serviciului Român de Informații, au apărut nemulțumiri și în interiorul USR-ului. Deputatul Stelian Ion a afișat o atitudine ironică față de decizia președintelui Nicușor Dan, referitor la propunerea acestuia pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI).

Deputatul USR a ridicat mai multe semne de întrebare asupra implicării unui naționalist și suveranist autentic într-o funcție atât de importantă.

„Un naționalist și suveranist autentic”

„Aș putea spune că sunt extraordinar de încântat că putem avea în curând un șef la Serviciul Român de Informații în persoana unui naționalist și suveranist autentic. Așa cum se descrie singur avocatul Gabriel Zbârcea. Nu pe tiparul Simion sau Georgescu, ci un suveranist patriot adevărat, cu anvergură profesională și intelectuală, cu CV ca la carte”, a scris Stelian Ion.

„Această perioadă neagră a justiției române nu trebuie să se mai repete!”

Deputatul USR subliniază că Zbârcea „are modele sănătoase și aparține unui creuzet de gânditori care de ceva vreme ridică ştacheta suveranismului românesc foarte sus, cu idei așezate, articulate, nu cu sloganuri ceaușiste”.

„O astfel de mișcare din partea președintelui Nicușor Dan ar putea părea o dovadă că vrea să aducă în România pacea socială. Un președinte votat de o parte proeuropeană și mai progresistă a societății numind într-o asemenea funcție importantă un naționalist și suveranist adevărat!”

„Această perioadă neagră a justiției române nu trebuie să se mai repete! România nu este nici pe departe un stat atât de corupt cum, cu rea-credință, au încercat la un moment dat să îl zugrăvească unii. Perioada vânătorii de corupți trebuie trimisă definitiv în subsolurile paginilor de istorie, iar dl Zbârcea ar putea avea un rol important în acest sens”, a punctat Stelian Ion.

FOTO: Alexandru Dobre/Mediafax