USR ocupă Cancelaria Premierului. Bolojan a numit alți doi consilieri din partidul lui Fritz

Oana Alexandra Cambera și Andrei Răzvan Lupu, foști deputați USR, au fost numiți în funcţia de consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului. Decizia fost semnată Premier și publicată, joi, în Monitorul Oficial, informează Agerpres.

Ambii au fost, anterior, deputaţi în legislatura 2020-2024, aleşi pe listele Alianţei USR-PLUS. Deciziile vor intra în vigoare începând cu data de 14 august în cazul lui Cambera şi cu data de 22 august în cazul lui Lupu.

Din pepiniera USR

Nu este un caz singular, cu doar o săptămână în urmă Dan Reşitnec era numit secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, din partea USR. El era şeful de cabinet al primarului Timişorei, Dominic Fritz, preşedintele USR. De asemenea, Adrian Țuțuianu (PSD), fost secretar general adjunct al Guvernului, a fost numit în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, potrivit unor decizii publicate în Monitorul Oficial.

Deși se cer tăieri de posturi în sectorul public, Executivul condus de Ilie Bolojan a înființat un al treilea post de secretar general adjunct al Guvernului, ca să facă loc și unui om din USR. Iar președintele USR, Dominic Fritz, nu a pierdut ocazia de a-și aduce la Guvern omul de încredere.

Recomandarea autorului: De la cabinetul lui Fritz la masa lui Bolojan! Președintele USR și-a adus omul de încredere la Guvern!