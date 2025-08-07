Prima pagină » Actualitate » USR ocupă Cancelaria Premierului. Bolojan a numit alți doi consilieri din partidul lui Fritz

USR ocupă Cancelaria Premierului. Bolojan a numit alți doi consilieri din partidul lui Fritz

Rene Pârșan
07 aug. 2025, 20:57, Știri politice
USR ocupă Cancelaria Premierului. Bolojan a numit alți doi consilieri din partidul lui Fritz
Premierul Ilie Bolojan ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Oana Alexandra Cambera și Andrei Răzvan Lupu, foști deputați USR, au fost numiți în funcţia de consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului. Decizia fost semnată Premier și publicată, joi, în Monitorul Oficial, informează Agerpres.

Ambii au fost, anterior, deputaţi în legislatura 2020-2024, aleşi pe listele Alianţei USR-PLUS. Deciziile vor intra în vigoare începând cu data de 14 august în cazul lui Cambera şi cu data de 22 august în cazul lui Lupu.

Din pepiniera USR

Nu este un caz singular, cu doar o săptămână în urmă Dan Reşitnec era numit secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, din partea USR. El era şeful de cabinet al primarului Timişorei, Dominic Fritz, preşedintele USR. De asemenea, Adrian Țuțuianu (PSD), fost secretar general adjunct al Guvernului, a fost numit în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, potrivit unor decizii publicate în Monitorul Oficial.

Deși se cer tăieri de posturi în sectorul public, Executivul condus de Ilie Bolojan a înființat un al treilea post de secretar general adjunct al Guvernului, ca să facă loc și unui om din USR. Iar președintele USR, Dominic Fritz, nu a pierdut ocazia de a-și aduce la Guvern omul de încredere.

Recomandarea autorului: De la cabinetul lui Fritz la masa lui Bolojan! Președintele USR și-a adus omul de încredere la Guvern!

USR nu participă la FUNERALII! Scandal în ședința de Guvern, din cauza lui Ion Iliescu

Citește și

EXCLUSIV VILĂ de protocol pentru Traian Băsescu / „Nu știu ce decide Guvernul”
21:14
VILĂ de protocol pentru Traian Băsescu / „Nu știu ce decide Guvernul”
POLITICĂ Nicușor Dan, ascuns de ochii lumii în birou, în timpul FUNERALIILOR fostului președinte, Ion Iliescu
19:11
Nicușor Dan, ascuns de ochii lumii în birou, în timpul FUNERALIILOR fostului președinte, Ion Iliescu
POLITICĂ Guvernul analizează vineri proiectul de lege al pensiilor private. Propunerile vizează opțiunea de retragere programată a banilor
17:52
Guvernul analizează vineri proiectul de lege al pensiilor private. Propunerile vizează opțiunea de retragere programată a banilor
POLITICĂ Liviu DRAGNEA, după înmormântarea lui Ion Iliescu: Nicio altă figură politică nu a cutremurat la fel de tare societatea
17:07
Liviu DRAGNEA, după înmormântarea lui Ion Iliescu: Nicio altă figură politică nu a cutremurat la fel de tare societatea
ACTUALITATE Nina Iliescu, PRIMUL mesaj public: „Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”
17:05
Nina Iliescu, PRIMUL mesaj public: „Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”
BREAKING NEWS Traian Băsescu își recapătă drepturile de fost președinte. Guvernul îi dă o vilă RA-APPS, după decizia CCR / Cum arată noua locuință
16:17
Traian Băsescu își recapătă drepturile de fost președinte. Guvernul îi dă o vilă RA-APPS, după decizia CCR / Cum arată noua locuință
Mediafax
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
Digi24
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
Cum arată vila de protocol în care va locui Traian Băsescu? Locuința se află aproape de fostul sediu PDL
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Mihaela Rădulescu, video emoționant cu Felix Baumgartner, la 3 săptămâni de la moartea regretatului parașutist: „L-am făcut cel mai fericit...”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacă a expirat permisul de 10 ani, trebuie să repeți școala de șoferi?
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Capital.ro
Liviu Dragnea, furios. S-a declanșat scandalul după moartea lui Ion Iliescu: N-au vrut, n-au putut…
Evz.ro
Ion Iliescu, mesaj - testament pentru Nicușor Dan. Ce a făcut președintele, în ziua înmormântării fostului șef de stat
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la înmormântarea sportivului: ”Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Ce au aflat cercetătorii după ce au readus la viață genomul gripei spaniole?
VIDEO Netanyahu vrea controlul total asupra FÂȘIEI GAZA /Liderul israelian intenționează să transfere puterea unei „guvernări civile”
21:05
Netanyahu vrea controlul total asupra FÂȘIEI GAZA /Liderul israelian intenționează să transfere puterea unei „guvernări civile”
EXTERNE Premierul Cambodgiei l-a nominalizat pe TRUMP la Premiul Nobel pentru Pace/ Intervenția președintelui SUA „a fost vitală” în evitarea conflictului
21:02
Premierul Cambodgiei l-a nominalizat pe TRUMP la Premiul Nobel pentru Pace/ Intervenția președintelui SUA „a fost vitală” în evitarea conflictului
VIDEO În atenția turiștilor români. RECHINI de mari dimensiuni filmați în zona costieră a Turciei, Bodrum și Alania!
20:19
În atenția turiștilor români. RECHINI de mari dimensiuni filmați în zona costieră a Turciei, Bodrum și Alania!
VIDEO Incendiu în Mamaia. Se mistuie fostul club Bellagio!
19:42
Incendiu în Mamaia. Se mistuie fostul club Bellagio!
EXTERNE Președintele Braziliei nu își propune să discute cu Trump despre TAXELE vamale/ „Nu există încă o coordonare în cadrul BRICS, dar va exista”
19:40
Președintele Braziliei nu își propune să discute cu Trump despre TAXELE vamale/ „Nu există încă o coordonare în cadrul BRICS, dar va exista”
VIDEO Analistul Ștefan Popescu: „Ilie Bolojan a făcut o figură frumoasă (la funerariile lui Ion Iliescu)”
19:24
Analistul Ștefan Popescu: „Ilie Bolojan a făcut o figură frumoasă (la funerariile lui Ion Iliescu)”