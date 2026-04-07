USR spune că Oana Ţoiu repară ce s-a stricat în 20 de ani . Fostele ambasade ale României din Africa au intrat în atenţia publică după un raport al Curţii de Conturi.

Documentul arată că România a plătit degeaba, timp de 20 de ani, utilităţi şi chirie unor sedii de ambasadă, din Africa, abandonate.

USR: „Oana Ţoiu a schimbat legea”

USR a postat pe facebook ce măsuri a luat ministrul de Externe, Oana Ţoiu, pentru fostele sedii ale ambasadelor din Namibia, Zambia și Mozambic.

„Oana Țoiu a schimbat legea, prin prevederi legate de patrimoniul din afara granițelor şi închirierea lui, prin OUG 90/2025. Procedurile trebuie să permită ca sumele din chiriile încasate să raportate transparent şi constant. A început colaborarea cu Ministerul Culturii pentru specialişti în patrimoniu şi cu Ministerul Finanțelor. Actualizarea valorii de inventar a clădirilor şi a terenurilor aflate în afara țării este finalizată şi pusă în transparență ca propunere de HG”, scrie USR.

