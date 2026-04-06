România plăteşte de 20 de ani chirie pentru nişte indivizi care locuiesc abuziv în ambasadele abandonate, din Africa

Luiza Dobrescu
Oana Țoiu, ministrul de Externe al României / foto: Mediafax Foto

Un raport al Curţii de Conturi arată că, de 20 de zeci de ani, Ministerul Afacerilor Externe suportă costuri de întreţinere, pază şi utilităţi pentru nişte foste sedii de ambasadă,  abandonate, din Africa.

Acestea sunt ocupate abuziv de anumite persoane, fără să plătească vreo chirie. MAE nu a întreprins niciun demers ca să rezolve situaţia

Prejudiciul ajunge la 5 milioane de euro, iar suma totală a pierderilor depășește 1,15 milioane de dolari, scrie Libertatea.

Situaţia se prezintă la fel în Namibia, Zambia şi Mozambic. În prima, România are două sedii închiriate prin contracte care se reînnoiesc automat.

MAE a omis timp de 20 de ani să proteje patromoniul cultural şi proprietăţile statului român

Din raportul Curţii de Conturi reiese că Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de administrator al proprietății private a statului român, „nu a elaborat şi implementat proceduri operaționale de valorificare şi protejare a patrimoniului”.

„Inacțiunea MAE, timp de peste 20 de ani, legată de valorificarea acestor imobile, are drept consecințe deprecierea acestor proprietăți, creşterea riscului de însuşire frauduloasă a imobilelor de către terțe persoane din respectivele țări, nerealizarea veniturilor cuvenite bugetului de stat, generată de neîncasarea chiriilor, şi utilizarea creditelor bugetare pentru alte destinații decât activitatea curentă a MAE. 

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, pentru imobilele din domeniul privat al statului aflate în străinătate, vă recomandăm să reglementați activitatea de oferire spre închiriere a acestora, precum şi valorificarea prin vânzare.

Totodată, vă recomandăm ca, în cuprinsul procedurii de închiriere să se țină cont de destinația imobilului şi să se prevadă ca, în procesul de selecție al potențialilor locatari, să fie prioritare persoane juridice care prezintă încredere (de exemplu: reprezentanțele diplomatice ale altor state, autorități guvernamentale/locale, asociații neguvernamentale etc), reducându-se astfel riscul neîncasării chiriilor şi/sau însuşirii frauduloase a imobilelor.

De asemenea, vă recomandăm stabilirea cuantumului chiriilor cuvenite şi neîncasate, aferente imobilelor din Mozambic/Maputo, Zambia/Lusaka şi Namibia/Windhoek (sediu misiune şi reşedință); înregistrarea debitelor în evidența contabilă şi întreprinderea tuturor demersurilor legale împotriva chiriaşilor din Namibia/Windhoek (sediu misiune şi reşedință), în vederea recuperării chiriei şi a utilităților plătite de MAE pentru aceste imobile”.

A existat şi un raport de foll0w-up din care reiese că MAE a implementat parţial şi chiar deloc măsurile lăsate de Curtea de Conturi la data la care a avut loc raportul.

Persoanele care ocupă abuziv aceste sedii, pe banii românilor, sunt foşti angajaţi sau colaboratori locali. De lipsa de reacţie a MAE profită familiile foştilor angajaţi locali care au rămas în imobile după decesul sau plecarea titularilor, mai scrie Libertatea.

