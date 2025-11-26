Vacanța cea mai lungă. Câte zile libere vor avea elevii și profesorii

Elevii și profesorii se întorc în școli miercuri, 8 ianuarie 2026, când începe următorul modul de învățare. Pentru unii, revenirea va fi treptată, pentru că primele zile după vacanță sunt, de obicei, dedicate recapitulărilor și adaptării la ritmul școlar.

Zile libere pentru angajați de sărbători

Luna decembrie vine cu vești bune atât pentru angajați, cât și pentru elevi. Salariații vor beneficia de două minivacanțe legale, iar pe de altă parte, elevii intră într-o vacanță de iarnă care se anunță generoasă.

În decembrie 2025 sunt trei zile libere legale:

1 decembrie – Ziua Națională a României, care cade într-o zi de luni, oferind astfel un weekend prelungit pentru mulți angajați.

25 decembrie – Crăciunul.

26 decembrie – A doua zi de Crăciun.

