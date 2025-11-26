Prima pagină » Actualitate » Vacanța cea mai lungă. Câte zile libere vor avea elevii și profesorii

Vacanța cea mai lungă. Câte zile libere vor avea elevii și profesorii

26 nov. 2025, 13:34, Actualitate
FOTO - Captură video
Vacanța de iarnă 2025 – 2026 începe mai devreme decât se așteptau elevii și profesorii. Din 20 decembrie, cursurile se opresc, iar școlarii pleacă în vacanță. Structura acestui an școlar este împărțită în cinci module, separate de cinci vacanțe, iar cea de iarnă este cea mai lungă.

Vacanța de iarnă 2025  2026

Vacanța începe oficial sâmbătă, 20 decembrie, și se încheie marți, 7 ianuarie. În această perioadă intră:

  • zilele libere de Crăciun,
  • zilele libere de Anul Nou,
  • sărbătorile legale de la început de an (6 și 7 ianuarie).

În total, 19 zile de repaus, fără cursuri, fără teme și fără ore remediale.

Elevii și profesorii se întorc în școli miercuri, 8 ianuarie 2026, când începe următorul modul de învățare. Pentru unii, revenirea va fi treptată, pentru că primele zile după vacanță sunt, de obicei, dedicate recapitulărilor și adaptării la ritmul școlar.

Zile libere pentru angajați de sărbători

Luna decembrie vine cu vești bune atât pentru angajați, cât și pentru elevi. Salariații vor beneficia de două minivacanțe legale, iar pe de altă parte, elevii intră într-o vacanță de iarnă care se anunță generoasă.

În decembrie 2025 sunt trei zile libere legale:

  • 1 decembrie – Ziua Națională a României, care cade într-o zi de luni, oferind astfel un weekend prelungit pentru mulți angajați.
  • 25 decembrie – Crăciunul.
  • 26 decembrie – A doua zi de Crăciun.

