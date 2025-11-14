Vacanța de iarnă 2025. Câte zile libere vor avea elevii și când se întorc la școală

Vacanța de iarnă 2025 se apropie cu pași repezi, fiind așteptată de mulți elevi. Aceștia vor avea două săptămâni libere, în perioada sărbătorilor de iarnă, apoi se vor întoarce în bănci, pentru a urma cursurile celui de-al treilea modul.

Așa cum se stipulează în structura anului școlar 2025-2026, elevii vor fi liberi începând cu data de 20 decembrie 2025 (sâmbătă). Practic, ultima zi de cursuri va fi 19 decembrie 2025 (vineri). Se vor reîntoarce în bănci abia în data de 8 ianuarie 2026 (joi).

Anul școlar este structurat pe cinci module, iar între acestea se află vacanțele de sărbători și odihnă. Prima vacanță a fost, deja, în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, iar la momentul actual elevii urmează cursurile celui de-al doilea modul. După vacanța de iarnă, va urma încă una în primăvară – denumită drept vacanța mobilă. Apoi, după finalizarea cursurilor celui de-al cincilea modul, elevii se vor putea bucura de vacanța de vară.

Cum arată structura acestor module

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Modulul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026

Modulul 4: 16, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026

Modulul 5: 15 aprilie – 9 iunie 2026

De menționat faptul că anul școlar 2025-2026 includ și „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, două programe speciale care țin câte 5 zile lucrătoare consecutive fiecare. Pot avea loc până pe 3 aprilie 2026. Vacanța mobilă poate fi luată în perioada 9 februarie – 1 martie 2026

Durata cursurilor

Elevii claselor a XII-a, a XIII-a seral și frecvență redusă: 34 de săptămâni;

Elevii claselor a VIII-a: 35 de săptămâni;

Elevii care urmează cursurile liceelor tehnologice și școlilor profesionale: 37 de săptămâni.

Autorul recomandă:

Ce probleme au tinerii din România la angajare. De ce 23% din ei sunt șomeri

Caz incredibil la Caraș-Severin: un elev își agresează profesorul, la catedră, pentru că i-a luat telefonul. E anchetă abia după 4 ani de la incident

O expresie fără sens provoacă isterie pe internet. De ce strigă copiii „Six-Seven” la școală și acasă

O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026. Majoritatea își luau concediu sau se învoiau de la serviciu în această zi specială pentru cei mici

Vacanţa de schi 2026 pe judeţe. Zile libere pentru elevi, în Bucureşti şi în restul ţării

Sursă foto: colaj Shutterstock