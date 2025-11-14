Prima pagină » Actualitate » Vacanța de iarnă 2025. Câte zile libere vor avea elevii și când se întorc la școală

Vacanța de iarnă 2025. Câte zile libere vor avea elevii și când se întorc la școală

14 nov. 2025, 14:38, Actualitate
Vacanța de iarnă 2025. Câte zile libere vor avea elevii și când se întorc la școală
Vacanța de iarnă 2025. Câte zile libere vor avea elevii / foto: colaj Shutterstock

Vacanța de iarnă 2025 se apropie cu pași repezi, fiind așteptată de mulți elevi. Aceștia vor avea două săptămâni libere, în perioada sărbătorilor de iarnă, apoi se vor întoarce în bănci, pentru a urma cursurile celui de-al treilea modul.

Așa cum se stipulează în structura anului școlar 2025-2026, elevii vor fi liberi începând cu data de 20 decembrie 2025 (sâmbătă). Practic, ultima zi de cursuri va fi 19 decembrie 2025 (vineri). Se vor reîntoarce în bănci abia în data de 8 ianuarie 2026 (joi).

Anul școlar este structurat pe cinci module, iar între acestea se află vacanțele de sărbători și odihnă. Prima vacanță a fost, deja, în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie, iar la momentul actual elevii urmează cursurile celui de-al doilea modul. După vacanța de iarnă, va urma încă una în primăvară – denumită drept vacanța mobilă. Apoi, după finalizarea cursurilor celui de-al cincilea modul, elevii se vor putea bucura de vacanța de vară.

Cum arată structura acestor module

  • Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025
  • Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025
  • Modulul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026
  • Modulul 4: 16, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026
  • Modulul 5: 15 aprilie – 9 iunie 2026

De menționat faptul că anul școlar 2025-2026 includ și „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, două programe speciale care țin câte 5 zile lucrătoare consecutive fiecare. Pot avea loc până pe 3 aprilie 2026. Vacanța mobilă poate fi luată în perioada 9 februarie – 1 martie 2026

Durata cursurilor

Elevii claselor a XII-a, a XIII-a seral și frecvență redusă: 34 de săptămâni;
Elevii claselor a VIII-a: 35 de săptămâni;
Elevii care urmează cursurile liceelor tehnologice și școlilor profesionale: 37 de săptămâni.

Autorul recomandă:

Ce probleme au tinerii din România la angajare. De ce 23% din ei sunt șomeri

Caz incredibil la Caraș-Severin: un elev își agresează profesorul, la catedră, pentru că i-a luat telefonul. E anchetă abia după 4 ani de la incident

O expresie fără sens provoacă isterie pe internet. De ce strigă copiii „Six-Seven” la școală și acasă

O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026. Majoritatea își luau concediu sau se învoiau de la serviciu în această zi specială pentru cei mici

Vacanţa de schi 2026 pe judeţe. Zile libere pentru elevi, în Bucureşti şi în restul ţării

Sursă foto: colaj Shutterstock

Citește și

INFRASTRUCTURĂ ÎNCEPE construcția Drumului Expres Focșani-Brăila. A fost emis ordinul de începere a contractului stabilită data pentru începerea etapei de proiectare
15:36
ÎNCEPE construcția Drumului Expres Focșani-Brăila. A fost emis ordinul de începere a contractului stabilită data pentru începerea etapei de proiectare
UTILE Cât costă cel mai ieftin abonament TV de la Digi RCS-RDS România, de fapt, și ce posturi TV primești
15:35
Cât costă cel mai ieftin abonament TV de la Digi RCS-RDS România, de fapt, și ce posturi TV primești
CONTROVERSĂ Aer sufocant în noul ambulator al Spitalului Județean din Oradea, recent inaugurat de ministrul Sănătății. Pacienții se plâng că „simt că leșină”
15:33
Aer sufocant în noul ambulator al Spitalului Județean din Oradea, recent inaugurat de ministrul Sănătății. Pacienții se plâng că „simt că leșină”
NEWS ALERT Iranul începe să sechestreze petrolierele de pe cea mai vitală arteră de petrol ale lumii. Vasul naviga din Emiratele Arabe Unite spre Singapore
15:29
Iranul începe să sechestreze petrolierele de pe cea mai vitală arteră de petrol ale lumii. Vasul naviga din Emiratele Arabe Unite spre Singapore
DECES Primele informații despre cauza decesului fetiței din cabinetul stomatologic: „Deces în context anestezic”. Ce detalii au sursele Gândul
14:48
Primele informații despre cauza decesului fetiței din cabinetul stomatologic: „Deces în context anestezic”. Ce detalii au sursele Gândul
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
Digi24
Rusia are „a doua cea mai puternică armată din lume”, susține presa de stat de la Kremlin care citează un clasament american
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Descoperirea care rescrie istoria: Noul Regat al Egiptului ar fi început mai târziu decât s-a crezut