Vacanța elevilor ar putea să se prelungească, la început de an școlar. Ce se întâmplă pe 9 septembrie 2025

Situația de boicotare a începutului anului școlar vine pe fondul nemulțumirilor generate de măsurile de austeritate impuse de Guvern. Profesorii și sindicatele consideră că astfel de măsuri ar fi abuzive și cu impact negativ asupra calității actului educațional. De aceea, festivitățile programate, de regulă, la începutul anului școlar ar putea să nu mai aibă loc. De asemenea, cadrele didactice ar putea să ajungă să refuze să își îndeplinească activitatea. Practic, profesorii se vor prezenta în sălile de curs, însă fără să predea cursurile elevilor. Printre măsurile contestate îndelung de profesori și sindicate reprezintă majorarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână.

Însă, ce se va întâmpla începând cu data de 9 septembrie 2025? Profesorii și sindicatele au în plan o nouă acțiune de protest, aspect comparat chiar și cu protestele derulate de persoanele care lucrează în domeniul justiției.

