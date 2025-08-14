Vacanță transformată în PANICĂ. Doi frați aflați la bunici și-au luat bilete de tren și au plecat spre mama lor, noaptea. Ce a urmat

O vacanță la bunici s-a transformat într-un moment de panică pentru o familie din Prahova, după ce doi copii au dispărut, încercând să ajungă, în toiul nopții, la mama lor. Astfel, cei doi minori au plecat nopatea de la bunici, însă s-au pierdut.

„Apelul la 112 a fost făcut aseară, 13 august a.c., ora 23.40. O bunică din Fetești sesiza dispariția nepoților de 13, respectiv 11 ani, care au venit în vacanță din Mizil, județul Prahova”, a transmis Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova, joi, într-un comunicat.

Jandarmii au mers în căutarea lor. După numai 20 de minute, copiii au fost găsiți în gara CFR din Fetești.

„Aceștia nu au vrut să mai rămână la bunici, și-au luat bagajele și au luat bilete pentru trenul de la ora 00.30, pentru a pleca înapoi la mama lor, care se afla la 3 ore de mers cu trenul”, explică IJJ Prahova.

După ce s-au asigurat că minorii nu au fost victimele vreunei infracțiuni, jandarmii i-au predat apoi în siguranță mamei, care a sosit în câteva ore ca să-i ia acasă.

„Intervenția promptă a forțelor de ordine a pus capăt unei căutări pline de emoții și a făcut ca cei doi copii să se întoarcă în siguranță în brațele mamei”, se mai arată în comunicat.

Amintim că, în aprilie 2025, două surori de 4 și 14 ani date dispărute din Sibiu au fost găsite tefere în zona Stației CFR Sibiu. Acestea nu au fost victimele niciunei infracțiuni, fiind preluate de familie.

