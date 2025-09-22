Vacanțe fără stres pentru iubitorii de animale. Un mare aeroport din Europa inaugurează primul HOTEL de lux pentru câini. Cât cost o noapte de cazare

Aeroportul Internațional Fiumicino din Roma a inaugurat Dog Relais, unul dintre primele hoteluri canine aflate chiar într-un aeroport european. Proiectul este gândit să reducă stresul călătoriilor pentru proprietari și animale. O noapte de cazare pentru prietenii blănoși ajunge să coste cât o noapte de cazare pentru o persoană la un hotel din Italia.

Inspirat de modelul de la Frankfurt, Dog Relais combină facilități moderne pentru patrupede cu servicii care scurtează drumul pasagerilor spre poarta de îmbarcare.

Personalul preia câinii direct din terminal, astfel încât stăpânii pot continua formalitățile fără ocoluri suplimentare, notează The Independent.

„Acest proiect se încadrează într-o strategie de a oferi pasagerilor o experiență completă”, a declarat Marilena Blasi, director comercial la Aeroporti di Roma, compania care administrează cele două aeroporturi ale capitalei Italiei.

Cât costă o noapte de cazare pentru câinele tău

Tarifele pornesc de la 40 € / noapte – cameră standard cu pardoseală încălzită și grădină privată; pentru câinii timizi sunt zone retrase, cu contact exclusiv cu personalul; noaptea se difuzează muzică ambientală la 432 Hz pentru relaxare.

Clienții pretențioși ajung să plătească chiar și 60 € / noapte – cameră premium, cu ecran dedicat pentru apeluri video 24/7 și aplicație prin care proprietarii pot oferi de la distanță recompense printr-un dozator automat.

De asemenea, hotelul dispune și de servicii opționale precum tuns, baie, igienizare dentară, dar și terapii de relaxare, cum ar fi :aromaterapie cu lavandă sau mentă, cremă cu arnică pentru mușchi și articulații obosite.

În mod deloc surprinzător, hotelul se bucură deja de o cerere ridicată încă de la deschidere: în august, toate cele 40 de camere au fost ocupate, iar din mai—luna inaugurării—gradul mediu de ocupare a fost de circa două treimi, potrivit Marilenei Blasi.