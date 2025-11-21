Prima pagină » Actualitate » Vacanțele de sărbători în România, la fel sau mai scumpe decât în Egipt sau Turcia. Cât plătești pentru un sejur de 4 zile

Vacanțele de sărbători în România, la fel sau mai scumpe decât în Egipt sau Turcia. Cât plătești pentru un sejur de 4 zile

21 nov. 2025, 19:09, Actualitate

Vacanțele de sărbători în zonele turistice din România concurează umăr la umăr cu cele exotice, de la mii de kilometri depărtare. Un pachet de 4 zile de Crăciun sau de Revelion în Maramureș sau la Băile Felix costă în jur de 500 de euro de persoană. În aceeași perioadă și în același preț sau chiar mai ieftin se încadrează un sejur de 7 zile în Egipt sau Turcia.

În ultimii ani, destinațiile exotice sunt tot mai căutate de români, iar agențiile de turism de întrec în oferte. Agențiile de turism spun că majoritatea ofertelor de Crăciun și Rebvelion sunt deja epuizate.

Dacă o familie cu doi copii vrea să petreacă vacanța de Crăciun chiar în Țara lui Moș Crăciun, pentru o vacanță de 7 zile cu mic dejun inclus va plăti 3600 de euro. Dacă aceeași familie vrea o vacanță într-o destinație caldă, spre exemplu 7 zile, cu mic dejun inclus in Maldive, prețul va fi de 6.000 de euro.

În Maramureș, o noapte de cazare, în perioada sărbătorilor, pornește de la 500 de lei și ppate să ajungă la 3000 de lei de persoană pentru un sejur de 4 zile. Nici Băile Felix nu se lasă mai prejos pentru un pachet de servicii all-inclusive. Prețurile sunt undeva între 500 și 600 de lei pe zi. Sunt 3-4 zile. Majoritatea locurilor de cazare pentru sărbători sunt deja ocupate, spun hotelierii, potrivit Digi 24.

