Val de frig extrem peste țara noastră. Temperaturile vor scădea drastic în weekend

13 ian. 2026, 22:45, Actualitate
Ninsoare în București / foto: Mediafax Foto

România a înghețat la propriu, s-a înregistrat cea mai geroasă noapte din această iarnă, iar temperaturile au scăzut până la minus 21 de grade Celsius. În sudul țării și în București nu a mai fost atât de frig de mai bine de zece ani. Aceste temperaturi au făcut și victime, un bărbat a murit înghețat în apartament, iar alții au fost salvați în ultimul moment.

Gerul a fost greu de suportat în această dimineață. Pe harta temperaturilor, regiunile cele mai reci au fost colorate de meteorologi în nuanțe de mov şi albastru închis. Minus 21 de grade a fost recordul, la Întorsura Buzăului. În sudul ţării, inclusiv în Bucureşti, au fost cele mai mici temperaturi din ultimii 10 ani. Pe un aşa frig cumplit, bolnavi din trei spitale din Capitală au tremurat în saloane zile întregi. Operaţiile care nu erau urgente au fost amânate.

Gerul se mai diminuează în următoarele două zile

Oamenii s-au simțit ca la Polul Nord în Cluj, unde temperatura a fost de minus 15 grade. Mașinile nu au pornit pe o așa vreme. În Alba, oamenii izolați din cauza drumului înghețat și acoperit cu zăpadă au fost aduși cu șenilata la ambulanțe. Gerul a făcut și victime, un bărbat de 65 de ani din Timișoara a murit de frig în apartament, iar soția lui a supraviețuit la limită. O femeie sunase de două ori la 112 ca să anunţe că vecinii lor sunt în pericol. „Erau fără căldurăm erau în hipotermie. Bărbatul avea 32 de grade Celsius, avea o hipotermie severă”, a declarat Florin Crișan, manager Serviciul de Ambulanță Timiș, potrivit Observator News.

O femeie din Botoșani a fost la un pas să moară înghețată de frig, la fel și un bărbat din Vaslui care a fost găsit încremenit pe stradă. În pericol au fost și oamenii pe șosele. În Timiş, un bărbat de 31 de ani a murit după ce a ajuns pe contrasens şi a intrat într-un TIR. Şoferii spun că şoseau era acoperită de zăpadă, dar angajaţii de la drumuri îi contrazic. Singurul drum care leagă banatul de Transilvania a fost blocat complet de zăpadă. TIR-urile nu mai pot înainta şi s-au format cozi uriaşe. Şi crengile căzute pe şosea i-au încurcat pe şoferi.

Salina Ocna Dej este asaltată de comenzi de sare, șoferii stau ore întregi la rând pentru a încărca. În ultimele zile a fost vândută de 10 ori mai multă sare decât toată iarna trecută.

