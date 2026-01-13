Prima pagină » Actualitate » Ger cumplit și ninsori în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul

Ger cumplit și ninsori în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul

Bianca Dogaru
13 ian. 2026, 11:09, Actualitate
Ger cumplit și ninsori în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul

Administrația Națională de Meteorologie transmite că vremea va rămâne în continuare rece. În nordul și centrul țării va fi deosebit de rece, iar diminețile vor fi geroase în cea mai mare parte, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu.

La această oră, temperaturile sunt cuprinse între -13 grade în zonele centrale și -14 grade în sudul țării, în special în județul Teleorman. În schimb, în Banat, valorile termice sunt deja în creștere, iar aici se vor înregistra și cele mai ridicate temperaturi maxime ale zilei.

Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarcaptice, unde temporar va ninge. Se va depune un strat de zăpadă, în general, de 2 până la 8 centimetri, iar în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali, local, stratul de zăpadă poate ajunge la 10-15 centimetri.

În sudul și estul țării, înnorările vor fi temporare. Ninsori slabe se vor semnala pe arii relativ extinse în Oltenia și local în Moldova, mai ales spre seară și pe timpul nopții. În Banat și Oltenia, spre seară, ninsorile se pot transforma pe alocuri în lapoviță și ploaie, iar izolat pot apărea depuneri de polei.

În zona Capitalei, maxima zilei va fi cuprinsă între -4 și -2 grade Celsius. La această oră, temperaturile sunt între -9 grade și -7 grade, însă vor crește treptat pe parcursul zilei, pe fondul unui cer mai mult noros. Spre după-amiază și seară, sunt posibile ninsori slabe, trecătoare.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA”
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în corpul tău după doar 3 zile de consum excesiv de alcool?
ECONOMIE Un economist celebru explică cum funcționează economia: „Puțini știu că banii sunt creați de băncile comerciale”
13:34
Un economist celebru explică cum funcționează economia: „Puțini știu că banii sunt creați de băncile comerciale”
FLASH NEWS Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive”
13:29
Cum vrea Oana Gheorghiu să facă curățenie în companiile care falimentează statul. „Sunt în jur de 185 de companii complet inactive”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”
13:08
Oana Gheorghiu, părere controversată despre mărirea taxelor: „Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”
FLASH NEWS Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern
12:44
Care sunt principalele grupări de opoziție din Iran: Teheranul nu are parte de un grup de opoziție „uniform“ care ar putea forma un guvern
CONTROVERSĂ Dezastru pe Dunăre. O barjă cu 1300 de tone de îngrășământ chimic s-a răsturnat la Ziminicea. Autoritățile ar fi încercat să ascundă incidentul
12:38
Dezastru pe Dunăre. O barjă cu 1300 de tone de îngrășământ chimic s-a răsturnat la Ziminicea. Autoritățile ar fi încercat să ascundă incidentul
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu explică românilor diferenţa dintre „Apă, Hrană, Energie” şi Mercosur: „Acordul nu este altceva decât o instituţionalizare a otrăvii”
12:26
Călin Georgescu explică românilor diferenţa dintre „Apă, Hrană, Energie” şi Mercosur: „Acordul nu este altceva decât o instituţionalizare a otrăvii”

Cele mai noi

Trimite acest link pe