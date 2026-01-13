Ger cumplit și ninsori în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul

Administrația Națională de Meteorologie transmite că vremea va rămâne în continuare rece. În nordul și centrul țării va fi deosebit de rece, iar diminețile vor fi geroase în cea mai mare parte, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu.

La această oră, temperaturile sunt cuprinse între -13 grade în zonele centrale și -14 grade în sudul țării, în special în județul Teleorman. În schimb, în Banat, valorile termice sunt deja în creștere, iar aici se vor înregistra și cele mai ridicate temperaturi maxime ale zilei.

Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarcaptice, unde temporar va ninge. Se va depune un strat de zăpadă, în general, de 2 până la 8 centimetri, iar în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali, local, stratul de zăpadă poate ajunge la 10-15 centimetri.

În sudul și estul țării, înnorările vor fi temporare. Ninsori slabe se vor semnala pe arii relativ extinse în Oltenia și local în Moldova, mai ales spre seară și pe timpul nopții. În Banat și Oltenia, spre seară, ninsorile se pot transforma pe alocuri în lapoviță și ploaie, iar izolat pot apărea depuneri de polei.

În zona Capitalei, maxima zilei va fi cuprinsă între -4 și -2 grade Celsius. La această oră, temperaturile sunt între -9 grade și -7 grade, însă vor crește treptat pe parcursul zilei, pe fondul unui cer mai mult noros. Spre după-amiază și seară, sunt posibile ninsori slabe, trecătoare.

