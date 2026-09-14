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Numărul locuințelor finalizate în România a crescut cu 30% în primul semestru. București-Ilfov concentrează o treime din noile construcții

Numărul locuințelor finalizate în România a crescut cu 30% în primul semestru. București-Ilfov concentrează o treime din noile construcții
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România a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de locuințe date în folosință în prima jumătate a anului 2026. În total, au fost finalizate 31.958 de locuințe, cu 7.349 mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 30%, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

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Ritmul de creștere s-a accelerat în trimestrul al doilea. Între aprilie și iunie au fost finalizate 20.082 de locuințe, față de 13.647 în trimestrul II din 2025. Diferența este de 6.435 de locuințe, ceea ce înseamnă o creștere de aproape 47% într-un singur an.

Orașele au concentrat aproape două treimi din locuințele finalizate

Cea mai mare parte a construcțiilor rezidențiale finalizate în trimestrul al doilea se află în mediul urban. Numărul locuințelor date în folosință în orașe a crescut de la 7.223 în trimestrul II 2025 la 12.841 în aceeași perioadă din 2026.

În mediul rural au fost finalizate 7.241 de locuințe, cu 817 mai multe decât în urmă cu un an. Astfel, ponderea mediului urban în totalul locuințelor terminate în trimestrul al doilea a ajuns la 63,9%, față de 52,9% în trimestrul II 2025.

Construcțiile rezidențiale continuă să fie realizate aproape în totalitate din bani privați. Din cele 20.082 de locuințe finalizate în perioada aprilie-iunie, 19.957 au fost finanțate din fonduri private, iar doar 125 din fonduri publice.

Comparativ cu trimestrul II 2025, numărul locuințelor realizate prin finanțare privată a crescut cu 6.697, în timp ce cele construite din fonduri publice au scăzut cu 262.

București-Ilfov, cea mai mare creștere

Din punct de vedere regional, București-Ilfov a avut cea mai puternică majorare în trimestrul al doilea. În regiune au fost finalizate 6.946 de locuințe, cu 3.745 mai multe decât în perioada similară din 2025.

Pe locul următor s-a situat Regiunea Centru, unde numărul locuințelor finalizate a urcat de la 1.511 la 2.679, adică un plus de 1.168 de locuințe. Regiunea include județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Creșteri importante au mai fost raportate în Regiunea Vest, cu 952 de locuințe în plus față de anul anterior, și în Regiunea Nord-Vest, unde avansul a fost de 616 locuințe.

Regiunea Sud-Est a fost singura zonă în care numărul locuințelor finalizate a scăzut. Aici au fost date în folosință 1.002 locuințe, față de 1.745 în trimestrul II 2025, ceea ce înseamnă o diminuare cu 743 de unități.

O treime dintre locuințele finalizate în șase luni sunt în București-Ilfov

Datele cumulate pentru primul semestru confirmă poziția dominantă a zonei București-Ilfov pe piața construcțiilor rezidențiale. Cele 10.773 de locuințe finalizate în regiune reprezintă 33,7% din totalul național, după o creștere cu 3.762 de unități față de primele șase luni din 2025.

Și Regiunea Vest a avut o evoluție puternică, numărul locuințelor terminate crescând de la 1.994 la 3.695, cu 1.701 unități mai mult decât în anul precedent.

În Regiunea Centru au fost finalizate 3.746 de locuințe, cu 1.163 peste nivelul din primul semestru din 2025. Creșteri au mai fost înregistrate în Nord-Vest (+887), Sud-Muntenia (+376), Nord-Est (+316) și Sud-Vest Oltenia (+6).

În schimb, Sud-Est a rămas singura regiune cu o evoluție negativă și în analiza semestrială. Aici au fost finalizate 1.862 de locuințe, cu 862 mai puține decât în primele șase luni ale anului trecut.

Datele privind trimestrul II și primul semestru din 2026 sunt provizorii, precizează INS.

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