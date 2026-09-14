Marian Godină și-a strâns lucrurile de la sediul Serviciului de Acțiuni Speciale Brașov, după ce a demisionat. Ce are de gând să facă cu cagulele, mănușile și cătușele

Marian Godină încheie un capitol important din cariera sa. Polițistul a anunțat că și-a strâns lucrurile de la sediul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) Brașov, după 16 ani.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Godină vorbește despre pasiunea cu care și-a făcut meseria și despre banii investiți din propriul buzunar în echipamentele folosite de-a lungul anilor. Godină spune că abia atunci când a început să facă socoteala investițiilor personale în echipament și-a dat seama cât de mult a însemnat pentru el activitatea desfășurată în cadrul SAS Brașov.

O parte dintre aceste lucruri urmează să fie scoase la vânzare, a precizat fostul polițist.

„Azi la 6 am descins la sediul SAS Brașov și am îndesat 16 ani într-o cutie enormă de carton. Mi-am dat seama cu câtă pasiune am făcut această meserie când am început să calculez cam câți bani am băgat din buzunarele proprii în diferite materiale, de la cagulă la port pentru cătușe, sisteme optice, mănuși și multe alte lucruri pe care o să se scot la vânzare în curând, iar banii îi voi folosi pentru ceva fain.”, a spus Marian Godină.

În finalul postării, Godină a strecurat și o remarcă despre unul dintre obiectele care l-au însoțit în timpul activității operative.

„PS multe încheieturi au văzut cătușele alea”, a scris acesta.

Marian Godină a demisionat la finalul lunii august

La finalul lunii august, Marian Godină anunța, tot pe Facebook, că a demisionat din Poliție, după aproape două decenii în uniformă. Fostul polițist spunea că decizia nu a fost una ușoară, însă a ajuns la concluzia că își dorește un alt drum profesional și, mai ales, mai mult timp alături de familie.

”Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani. În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți. Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi. Sunt recunoscător pentru colegii mei, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru intervențiile de la care m-am întors sănătos și întreg, pentru nopțile nedormite, pentru zilele bune și pentru cele grele.

Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat. Toate sunt parte din povestea vieții mele. Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine”, scria Marian Godină pe rețeaua socială.