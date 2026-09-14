Prima pagină » Actualitate » Marian Godină și-a strâns lucrurile de la sediul Serviciului de Acțiuni Speciale Brașov, după ce a demisionat. Ce are de gând să facă cu cagulele, mănușile și cătușele

Marian Godină și-a strâns lucrurile de la sediul Serviciului de Acțiuni Speciale Brașov, după ce a demisionat. Ce are de gând să facă cu cagulele, mănușile și cătușele

Elena Popescu
Marian Godină și-a strâns lucrurile de la sediul Serviciului de Acțiuni Speciale Brașov, după ce a demisionat. Ce are de gând să facă cu cagulele, mănușile și cătușele
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Marian Godină încheie un capitol important din cariera sa. Polițistul a anunțat că și-a strâns lucrurile de la sediul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) Brașov, după 16 ani.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Godină vorbește despre pasiunea cu care și-a făcut meseria și despre banii investiți din propriul buzunar în echipamentele folosite de-a lungul anilor. Godină spune că abia atunci când a început să facă socoteala investițiilor personale în echipament și-a dat seama cât de mult a însemnat pentru el activitatea desfășurată în cadrul SAS Brașov.

O parte dintre aceste lucruri urmează să fie scoase la vânzare, a precizat fostul polițist.

„Azi la 6 am descins la sediul SAS Brașov și am îndesat 16 ani într-o cutie enormă de carton. Mi-am dat seama cu câtă pasiune am făcut această meserie când am început să calculez cam câți bani am băgat din buzunarele proprii în diferite materiale, de la cagulă la port pentru cătușe, sisteme optice, mănuși și multe alte lucruri  pe care o să se scot la vânzare în curând, iar banii îi voi folosi pentru ceva fain.”, a spus Marian Godină.

În finalul postării, Godină a strecurat și o remarcă despre unul dintre obiectele care l-au însoțit în timpul activității operative.

„PS multe încheieturi au văzut cătușele alea”, a scris acesta.

Marian Godină a demisionat la finalul lunii august

La finalul lunii august, Marian Godină anunța, tot pe Facebook, că a demisionat din Poliție, după aproape două decenii în uniformă. Fostul polițist spunea că decizia nu a fost una ușoară, însă a ajuns la concluzia că își dorește un alt drum profesional și, mai ales, mai mult timp alături de familie.

”Se împlinesc anul ăsta douăzeci de ani de când am absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Până la pensie mai am vreo 14 ani. În acești douăzeci de ani, datorită profesiei de polițist, am trăit experiențe cât pentru zece vieți. Profesia asta mi-a dăruit enorm: m-a format ca om și mi-a oferit trăiri care au ajuns apoi în cărțile mele, în poveștile mele și, într-un fel sau altul, în omul care sunt azi. Sunt recunoscător pentru colegii mei, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, pentru intervențiile de la care m-am întors sănătos și întreg, pentru nopțile nedormite, pentru zilele bune și pentru cele grele.

Sunt recunoscător și pentru lucrurile care m-au enervat, m-au dezamăgit sau m-au revoltat. Toate sunt parte din povestea vieții mele. Am devenit apoi tată, iar misiunile cu adrenalină nu prea îmi mai lipseau, am început să iubesc liniștea mai mult. Nu mai simțeam nevoie de misiuni periculoase, eram mulțumit și cu o misiunea seacă, fără suspans, terminată cu bine”, scria Marian Godină pe rețeaua socială.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicuşor Dan a anunţat, din Finlanda, că România poate contribui şi cu expertiză geologică pentru apărarea Flancului Estic
12:41
Nicuşor Dan a anunţat, din Finlanda, că România poate contribui şi cu expertiză geologică pentru apărarea Flancului Estic
FLASH NEWS Danemarca pregătește preoții pentru a putea oficia un număr mare de înmormântări militare, în caz de război
12:02
Danemarca pregătește preoții pentru a putea oficia un număr mare de înmormântări militare, în caz de război
ACTUALITATE Un hoț i-a furat identitatea, iar el a ajuns pe lista Poliției Române. „Știam că nu am de ce să fiu căutat”
12:00
Un hoț i-a furat identitatea, iar el a ajuns pe lista Poliției Române. „Știam că nu am de ce să fiu căutat”
EXCLUSIV Un al treilea stegar dac şi-a făcut apariţia în poarta Parlamentului. Ce revendicări are
11:58
Un al treilea stegar dac şi-a făcut apariţia în poarta Parlamentului. Ce revendicări are
TOP Marii angajatori din România: cine pierde, cine câștigă. 2025 a lovit puternic companiile de stat și auto
11:46
Marii angajatori din România: cine pierde, cine câștigă. 2025 a lovit puternic companiile de stat și auto
Gândul de Vreme Vara nu pleacă încă din România. Ploi în estul țării. Când se încălzește vremea după episodul de toamnă autentică
11:05
Vara nu pleacă încă din România. Ploi în estul țării. Când se încălzește vremea după episodul de toamnă autentică
Mediafax
Primul război al ROBOȚILOR în Marea Neagră! Un robot ucrainean l-a scufundat pe cel rusesc
Digi24
Cum îți dai seama dacă telefonul ar putea fi urmărit. Semnele și setările pe care trebuie să le verifici
Cancan.ro
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Adevarul
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan
Mediafax
Călin Georgescu, mesaj SURPRIZĂ de la Oradea: „Nu sunt în campanie electorală. Sunt într-o lucrare”
Click
Valerie Lungu a izbucnit la Asia Express: „Nu vreau să mă simt ultima săracă”
Digi24
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Cum a fost recunoscută Crucea Mântuitorului și de ce se ține post pe 14 septembrie
Cancan.ro
Mădălina Apostol a fost internată la Psihiatrie înainte să moară. Afecțiunea de care suferea iubita lui Nick Rădoi
Ce se întâmplă doctore
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Când amenda vine din cer: Peste 570 de șoferi, prinși cu radarul din elicopter
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care preferă să fie singuri
Mediafax Italia
Carnea poate fi cu 50% MAI IEFTINĂ la supermarket. În ce zile apar CELE MAI BUNE OFERTE?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
FLASH NEWS Cine este politicianul pe care partidul lui Zelenski l-ar vrea în funcția de procuror general al Ucrainei
12:44
Cine este politicianul pe care partidul lui Zelenski l-ar vrea în funcția de procuror general al Ucrainei
MESAJ Rogobete dă exemplu spitalul din Hunedoara ca investiție bună în criza din sănătate
12:38
Rogobete dă exemplu spitalul din Hunedoara ca investiție bună în criza din sănătate
ACTUALITATE Bucureșteanul devenit victima unei grave erori judiciare îi acuză pe anchetatori: „Au pus mâna pe mine, ăsta e infractorul”
12:30
Bucureșteanul devenit victima unei grave erori judiciare îi acuză pe anchetatori: „Au pus mâna pe mine, ăsta e infractorul”
REACȚIE Un nume greu din PNL îl pune la zid pe Bolojan: „Vreți anticipate, PNL? Mergeți la oameni! Veți lua roșii în cap și veți vedea unde ați adus această țară”
12:17
Un nume greu din PNL îl pune la zid pe Bolojan: „Vreți anticipate, PNL? Mergeți la oameni! Veți lua roșii în cap și veți vedea unde ați adus această țară”
NEWS ALERT Procurorul general al Ucrainei, implicat într-un dosar de corupție, a părăsit țara într-o mașină de serviciu. Plecarea ar fi fost posibilă doar cu autorizarea lui Zelenski. Cum își justifică Ruslan Kravcenko deplasarea
12:12
Procurorul general al Ucrainei, implicat într-un dosar de corupție, a părăsit țara într-o mașină de serviciu. Plecarea ar fi fost posibilă doar cu autorizarea lui Zelenski. Cum își justifică Ruslan Kravcenko deplasarea
EVENIMENT Ponta, mai încântat de Caracal decât de Mykonos. Ce i-a plăcut cel mai mult fostului premier
11:52
Ponta, mai încântat de Caracal decât de Mykonos. Ce i-a plăcut cel mai mult fostului premier

Cele mai noi

Trimite acest link pe