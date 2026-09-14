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Petrolul BRENT depășește 107 dolari pe baril după închiderea conductei saudite care ocolește Strâmtoarea Ormuz

Petrolul BRENT depășește 107 dolari pe baril după închiderea conductei saudite care ocolește Strâmtoarea Ormuz
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Prețul petrolului începe săptămâna cu o nouă creștere puternică, pe fondul escaladării riscurilor pentru aprovizionarea mondială cu energie din Orientul Mijlociu. Brentul a urcat luni la peste 107 dolari pe baril, după suspendarea conductei saudite Est–Vest, una dintre principalele rute prin care Arabia Saudită poate ocoli Strâmtoarea Ormuz și după un nou atac asupra unei nave comerciale. 

După reluarea tranzacțiilor pe piețele asiatice, cotațiile au reacționat imediat la noile riscuri geopolitice. Petrolul Brent din Marea Nordului, cu livrare în noiembrie, se aprecia luni dimineață cu 2,80%, până la 107,54 dolari pe baril.

Petrolul european trecuse deja miercuri de pragul psihologic de 100 de dolari pentru prima dată din iulie și înregistrase o creștere de aproape 9% față de săptămâna precedentă, potrivit bfmtv.com.

Și petrolul american a început săptămâna peste pragul de 100 de dolari.

West Texas Intermediate WTI, cu livrare în octombrie, se tranzacționa în creștere cu 2,29%, la 102,34 dolari pe baril.

Strâmtoarea Ormuz, din nou sub presiune. O navă comercială a fost atacată

Un nou motiv de îngrijorare pentru traderi vine din zona Strâmtorii Ormuz.

Omanul a anunțat amânarea unei reuniuni care urma să aibă loc luni între Iran și statele din Golf și care avea pe agendă viitorul acestei rute maritime strategice. Incertitudinea privind navigația prin zonă este amplificată de ostilitățile dintre Washington și Teheran și de atacurile asupra transportului comercial.

Duminică, o navă comercială a fost atacată, incidentul provocând moartea unei persoane, potrivit autorităților iraniene.

Orice perturbare a navigației prin Ormuz are potențialul de a produce reacții rapide pe piața petrolului, deoarece strâmtoarea reprezintă una dintre arterele esențiale pentru exporturile energetice ale statelor din Golf.

Strâmtoarea Ormuz / Foto – Wikipedia

Într-un asemenea context, cumpărătorii și traderii urmăresc nu doar disponibilitatea efectivă a petrolului, ci și riscul ca livrările viitoare să fie întrerupte.

Acest risc geopolitic se reflectă rapid în cotațiile internaționale.

Arabia Saudită a închis chiar conducta care permite ocolirea Ormuzului

Presiunea asupra pieței este amplificată de o problemă apărută pe una dintre principalele rute alternative ale Arabiei Saudite.

Autoritățile de la Riad au anunțat vineri suspendarea temporară a conductei Est–Vest, după atacuri cu drone despre care autoritățile saudite și irakiene au afirmat că ar fi fost lansate de pe teritoriul Irakului.

Importanța conductei Est–Vest este strategică tocmai în actualul context.

Oleoductul traversează Arabia Saudită și permite transportarea petrolului din estul regatului către terminalele de la Marea Roșie, fără ca exporturile să mai fie nevoite să treacă prin Strâmtoarea Ormuz.

Cu alte cuvinte, infrastructura reprezintă una dintre principalele variante prin care Riadul poate continua să trimită cantități importante de petrol către piața mondială atunci când navigația prin Ormuz este perturbată.

Situația pune presiune și asupra rutelor alternative către Marea Roșie, într-un moment în care securitatea infrastructurii energetice și a transportului maritim a devenit una dintre principalele variabile urmărite de piața mondială a petrolului.

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