Vera WANG, dovada că există, totuși, rețeta tinereții veșnice. La 76 de ani, celebra creatoare de modă ne arată că timpul nu are putere asupra ei

Vera Wang, dovada că există, totuși, rețeta tinereții veșnice / Sursa FOTO: Vera Wang Instagram

Celebra creatoare de modă Vera Wang, născută în 1949, arată de parcă timpul nu are absolut nicio putere asupra ei. Privind ultima sa apariție publică nu te poți întreba decât un singur lucru: a găsit rețeta tinereții veșnice?

Se pare că da, scrie și presa mondenă internațională, care i-a remarcat prezența la un eveniment.

Strălucitoare la Premiile CFDA 2025

Încă o dată, designerul american a atras toate privirile din jur, de data aceasta afișându-se la Premiile CFDA 2025, desfășurate pe 3 noiembrie la Muzeul de Istorie Naturală din New York.

Pentru acest eveniment, Vera Wang a ales să poarte o ținută spectaculoasă, care i-a pus în evidență silueta de invidiat: o fustă lungă din mătase albă, combinată cu un sutien bandeau negru, cu talia la vedere și mâneci uriașe, ridicate elegant de pe umeri. Întregul outfit a fost completat de ochelari de soare supradimensionați. Părul, lung și drept, a fost purtat liber.

Prin această apariție de senzație, Vera Wang a demonstrat, din nou, că nu se teme să experimenteze, iar îndrăzneala în modă nu are vârstă.

De altfel, pe contul său de Instagram, celebra creatoare a împărtășit imagini de la eveniment și a transmis un mesaj de susținere pentru câțiva dintre colegii săi:

„Toți sunt gata să participe la Premiile CFDA 2025! Felicitări premiaților și nominalizaților! Sărbătorim brandurile istorice și sprijinim designerii emergenți! Felicitări speciale mentorului meu, Ralph Lauren, și inimitabilei Donatella Versace!”.

De-a lungul anilor, Vera Wang s-a remarcat prin atitudine și inovație, reușind să transforme eleganța în artă și să redefinească ideea de feminitate modernă.

Recent, întrebată fiind cum reușește să arate atât de tânără și să rămână plină de energie, ea a răspuns: „Somn, un cocktail zilnic de vodcă și multă muncă”. Altădată, vorbind cu jurnaliștii de la BBC, a explicat că nu a încercat niciodată să păstreze tinerețea „într-un mod fanatic sau obsesiv”. Tuturor le spune că secretul e unul singur: trebuie să rămâi mereu activă, creativă și pasionată de ceea ce faci!

Ajunsă la vârsta de 76 de ani, creatoarea de modă Vera Wang continuă să inspire generații întregi. Iar nouă, cei care îi admirăm atât prezența, cât și colecțiile, ne demonstrează cu fiecare apariție publică un lucru simplu – stilul personal nu are vârstă, doar atitudine.

La ce a renunțat Vera Wang ca să se mențină în formă

Vera Wang este o fostă patinatoare de performanță care la vârsta de 76 de ani sfidează legile timpului. Ea a dezvăluit și la ce anume i-a fost cel mai greu să renunțe, ca să se mențină într-o formă de invidiat.

„Beau numai apă, am renunţat la sucuri cu 6 ani în urmă. A fost cel mai greu lucru la care am fost nevoită să renunţ”, dezvăluia Vera Wang anul trecut.

De asemenea, ea nu obișnuiește să mănânce fastfood, indiferent de cât de tare îi este poftă.

Celebra creatoare de modă este una dintre cele mai de succes femei din lume, însă nimic nu prevestea asta, cel puțin nu când fosta patinatoare avea vârsta de 40 de ani. La 76 de ani, Vera Wang are o avere estimată la peste 600 de milioane de dolari.

