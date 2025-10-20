Prima pagină » Actualitate » Veronica, românca ucisă în Italia de concubinul mai tânăr, va avea parte de o înmormântare demnă. Modul în care a murit femeia i-a șocat pe italieni

20 oct. 2025, 20:02, Actualitate
Veronica, românca ucisă în Italia de concubinul mai tânăr, va avea parte de o înmormântare demnă. Modul în care a murit femeia i-a șocat pe italieni

Veronica, românca ucisă în Italia de concubinul român, va avea parte de o înmormântare demnă, în Italia, în ciuda condiției de vulnerabilitate socială. De altfel, modul în care a murit femeia i-a șocat pe italieni.

Prin urmare, Veronica Abaza, românca ucisă în Italia la vârsta de 64 de ani, va fi înmormântată în cimitirul Farello din Gela, provincia Caltanissetta de pe insula Sicilia.

Administrația locală, prin primarul Terenziano Di Stefano și prin Valeria Caci, consilierul pentru Servicii Sociale, a hotărât răspundă pozitiv solicitării formulate de fiica româncei decedate, asistată de avocatul Angelo Cafà.

Primăria a dat asigurări că Veronica va avea parte de o înmormântare demnă, în pofida condiției sale de vulnerabilitate socială.

Trupul neînsuflețit al femeii a fost descoperit pe 17 septembrie, într-o locuință de pe via Amendola.

Conform informațiilor din anchetă, principalul suspect este concubinul său, Stan Lucian, un bărbat de 40 de ani, de naționalitate română, aflat în prezent în detenție.

De asemenea, ancheta carabinierilor a hotărât că agresiunea a fost una brutală”: Lucian Stan ar fi lovit-o de mai multe ori pe femeie şi, potrivit rechizitoriului, ar fi urcat chiar și peste trupul ei după comiterea faptei.

Procedura penală în ce pivește uciderea Veronicăi Abaza este încă în curs. Ceremonia funerară va fi oficiată cu respectarea tradițiilor religioase ortodoxe.

