O menajeră din Italia, considerată săracă, a lăsat moștenire o sumă uriașă unui cămin de bătrâni. Câți BANI avea, de fapt, femeia în cont

Anna Maria Battistuzzi, o italiancă în vârstă de 79 de ani, a lăsat o moștenire de aproximativ un milion de euro Căminului de bătrâni Fenzi din Conegliano.

Femeia lucrase ani la rând ca menajeră și era considerată o persoană săracă, tocmai de aceea toți cei care o cunoșteau au rămas surprinși de povestea sa, care avea de fapt un cont de economii substanțial în bancă.

Anna Maria era o fostă secretară care, odată ajunsă la pensie, lucrase ca menajeră, și ducea o existență simplă, aproape invizibilă, la etajul 4 al unui apartament din Piazza Calvi. În spatele ușii salese ascundea o viață tăcută, dar remarcabilă, notează rotalianul.com.

Nu avea familie și nici prieteni apropiați, iar vecinii o descriau ca fiind o persoană solitară și extrem de rezervată. Cei care au cunoșteau o descriu ca fiind o persoană rezervată, retrasă, adesea singuratică.

Doar că… sub acea mască a discreției se afla o pasiune neștiută: finanțele. Femeia, autodidactă, studiase cu răbdare mecanismele pieței bursiere și reușise, prin inteligență și disciplină, să construiască în tăcere un patrimoniu impresionant.

După moartea sa, localnicii au descoperit că Anna Maria Battistuzzi nu era doar o simplă menajeră, ci și o investitoare experimentată, capabilă să transforme economiile modeste de o viață într-o avere substanțială.

În testamentul său, ea a decis să lase întreaga avere, adică bunuri imobiliare și resurse financiare, Azilului pentru persoane vârstnice Fenzi din Conegliano.

Gestul este și mai neașteptat, pentru că bătrâna nu fusese niciodată rezidentă acolo și nu avea rude sau legături directe cu instituția.

Potrivit celor apropiați, alegerea sa ar fi putut fi motivată de recunoștință sau de dorința de a se simți parte din comunitate.

Totuși, la un moment dat, ea încercase să fie primită la Căminul Fenzi, dar, din cauza lipsei de locuri și a complexității afecțiunii sale, fusese transferată într-un centru medical specializat din Piacenza.