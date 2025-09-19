Vești bune despre Autostrada Sibiu – Pitești. Ministrul Transporturilor și directorul CNAIR anunță progrese importante pe cel mai așteptat drum

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat că secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Piteşti înregistrează progrese, cu 620 de muncitori şi 200 de utilaje mobilizate pe cei aproximativ 10 kilometri dintre Curtea de Argeş şi Tigveni. Stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80%. Și Cristian Pistol, director CNAIR, spune că este posibil ca pe acest sector să se circule înainte de termenul stabilit.

„Imagini din șantierul secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1), unde antreprenorul austriac a început asfaltarea. Mobilizarea pe cei aproximativ 10 kilometri ai acestei secțiuni (Curtea de Argeș – Tigveni) este bună (620 de muncitori și 200 de utilaje), iar stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80%”, anunță ministrul Transporturilor

Potrivit lui Ciprian Șerban, constructorul lucrează în paralel la tunelul Momaia:

structura de rezistență a galeriei Daniela (1.350 m)

instalațiile celor două galerii Daniela (1.350m) și Alina (1.342 m)

terasamente

„Stația de betoane de la Tigveni este funcțională și asigură materialul necesar lucrărilor. În perioada următoare, antreprenorul va relua și producția plăcilor prefabricate pentru tunelul Momaia (sunt executate deja 1.797 de elemente din cele 5.739 de elemente necesare). Valoarea contractului este de 1,678 miliarde lei ( fără TVA) durata acestuia este de 60 de luni (16 luni proiectare și 44 de luni execuție), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021 – 2027”, mai transmite ministrul Transporturilor.

Cristian Pistol, anunț important despre Autostrada Sibiu – Pitești

Și Cristian Pistol, director general al CNAIR, a precizat, vineri, că pe sectorul menționat mai sus se va putea circula înainte de termen.

„Dacă antreprenorul își va menține ritmul actual de lucru, estimez că va putea fi deschisă circulația pe acest sector mai devreme decât prevede termenul contractual (2027)”, a transmis Cristian Pistol.

Autostrada Sibiu – Pitești are 122 de kilometri și este prima care traversează Carpații, pe teritoriul României. Costă circa 2,8 miliarde de euro, fără TVA.