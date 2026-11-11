Un șofer român de TIR a fost reținut în Bulgaria pentru că ar fi provocat unul dintre accidentele în lanț de pe autostrada Tracia. Noi detalii din tragedia cu 11 morți

Un șofer român de camion a fost reținut și este acum este anchetat în Bulgaria, fiind suspectat că ar fi provocat unul dintre accidentele în lanț de pe autostrada Tracia, în care au fost implicate peste 80 de vehicule. Un alt cetățean român, rănit în coliziuni, se află în stare gravă.

Autoritățile bulgare au reținut un șofer român de camion, suspectat că ar fi declanșat unul dintre cele două accidente grave produse marți dimineață pe autostrada Tracia, care leagă Sofia de Burgas. În total, 11 persoane și-au pierdut viața, iar alte 51 au avut nevoie de spitalizare, potrivit bilanțului comunicat de autorități, potrivit Bta.bg.

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