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Un șofer român de TIR a fost reținut în Bulgaria pentru că ar fi provocat unul dintre accidentele în lanț de pe autostrada Tracia. Noi detalii din tragedia cu 11 morți

Un șofer român de TIR a fost reținut în Bulgaria pentru că ar fi provocat unul dintre accidentele în lanț de pe autostrada Tracia. Noi detalii din tragedia cu 11 morți
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Un șofer român de camion a fost reținut și este acum este anchetat în Bulgaria, fiind suspectat că ar fi provocat unul dintre accidentele în lanț de pe autostrada Tracia, în care au fost implicate peste 80 de vehicule. Un alt cetățean român, rănit în coliziuni, se află în stare gravă.

Autoritățile bulgare au reținut un șofer român de camion, suspectat că ar fi declanșat unul dintre cele două accidente grave produse marți dimineață pe autostrada Tracia, care leagă Sofia de Burgas. În total, 11 persoane și-au pierdut viața, iar alte 51 au avut nevoie de spitalizare, potrivit bilanțului comunicat de autorități, potrivit Bta.bg.

Sursa video – X/@jyotimagan555

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă șoferul român a redus brusc viteza, fără un motiv justificat, sau dacă a intrat pe banda de circulație din zona destinată opririlor de urgență. Deocamdată, niciuna dintre aceste ipoteze nu a fost confirmată.

Comisarul principal Dobrin Dimitrov, șeful Poliției din regiunea Iambol, a confirmat reținerea conducătorului auto și a precizat că acesta urmează să fie audiat în cadrul anchetei preliminare.

„Camionul se deplasa cel mai probabil cu viteză foarte redusă sau este posibil să fi intrat pe carosabil din banda laterală. Nu putem preciza încă acest lucru. Vor fi dispuse expertize suplimentare pentru a stabili aceste detalii”, a declarat Dobrin Dimitrov.

Cum s-ar fi produs accidentul în lanț de pe autostrada Tracia

Potrivit primelor informații din anchetă, șoferul român ar fi redus considerabil viteza din cauza ceții dense care afecta vizibilitatea pe autostradă.

Un autoturism care circula în spatele camionului a reușit să evite coliziunea, însă șoferul unui autobuz aflat în urma acestuia nu a mai putut opri la timp. În accident a fost implicat ulterior și un alt camion, încărcat cu cereale, iar impacturile succesive au dus la producerea unei coliziuni în lanț.

Sursa video – X/@jyotimagan555

Polițiștii bulgari analizează inclusiv posibilitatea ca șoferul român să fi oprit complet camionul pe prima bandă de circulație înainte de producerea accidentului. Expertizele tehnice și audierile martorilor urmează să stabilească viteza vehiculelor, poziția camionului și succesiunea exactă a evenimentelor.

Presa bulgară relatează că starea de sănătate a unui alt cetățean român, rănit în accident, s-a agravat. Acesta se află în stare critică la spital.

11 morți și 51 de persoane spitalizate, peste 80 de autovehicule implicate

Cele două accidente s-au produs marți dimineață, pe autostrada Tracia, una dintre principalele artere rutiere din Bulgaria, care asigură legătura dintre capitala Sofia și orașul Burgas, de la Marea Neagră.

Peste 80 de vehicule au fost implicate în coliziunile succesive, produse în condiții meteorologice dificile.

Autoritățile bulgare au precizat că, în momentul accidentelor, în zonă era ceață densă, iar carosabilul era umed, condiții care ar fi putut contribui la producerea impacturilor. În urma intervențiilor echipajelor de salvare și a operațiunilor de îndepărtare a vehiculelor avariate, circulația pe autostrada Tracia a fost reluată miercuri dimineață.

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