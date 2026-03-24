Veverițele sunt otrăvite de viciile oamenilor. Ce gunoaie irezistibile au descoperit năstrușnicele rozătoare

Lipsa de responsabilitate a oamenilor atrage și animalele în zona lor de viciu. Doar în Anglia au apărut filmări cu veverițe care trag din vapo. Gunoaiele aruncate în parcuri de adolescenți, nefericitele arome sunt irezistibile pentru năstrușnicele rozătoare. Nu nicotina le atrage, ci otrăvurile fructate.

Filmele postate care arată o veveriță pufăind dintr-o țigară electronică sunt o „reamintire puternică” a pericolului pe care îl reprezintă gunoaiele pentru fauna sălbatică, a declarat RSPCA, în timp ce experții au avertizat despre cât de dăunătoare pot fi acestea pentru animale, publică Daily Star.

O veveriță a fost filmată părând să fumeze o țigară electronică aruncată, ceea ce a declanșat un avertisment din partea RSPCA cu privire la aruncarea țigărilor electronice cu aromă de fructe.

Creatura avară este văzută cocoțată pe un gard de lemn, ținând țigara electronică între labele din față și părea să ciugulească muștiucul de plastic, în Brixton, sudul Londrei. Se crede că a fost atrasă de dispozitiv datorită aromei sale fructate.

Aest lucru vine după ce pe rețelele de socializare au fost postate mai multe fotografii și videoclipuri cu rozătoare care interacționează cu țigările electronice. Și a determinat experții în animale să avertizeze cu privire la pericolele pe care le țigările electronice aruncate pentru animalele sălbatice, care ar putea confunda mirosul acestora cu mâncarea.

Craig Shuttleworth, expert în veverițe roșii de la Universitatea Bangor, a avertizat după ultima observație că animalul ar putea roade țigara electronică și consuma o parte din microplastic.

El a declarat pentru Telegraph: „Pe vremuri, vedeai o mulțime de mucuri de țigară aruncate, dar nu-mi amintesc să fi alergat veverițe cu ele. Ar fi rezonabil să presupunem că o țigară electronică ar fi mai atractivă decât un produs din tutun obișnuit, care nu are aromă fructată.” „Nu vrei ca animalele să ingere nicotină. Ele nu întâlnesc nicotină în sălbăticie, așa că, la fel ca multe substanțe chimice, este ceva la care nu vrei să fie expuse.”

Un munte de gunoaie otrăvitoare

În 2023, am relatat cum o mamă din Wallasey a crezut că „o ia razna” când a văzut o veveriță vapând în parcul ei local. Aproximativ cinci milioane de țigări electronice de unică folosință sunt aruncate în Marea Britanie în fiecare săptămână, a declarat RSCPA.

Evie Button, ofițer științific la RSPCA, a disecat o țigară electronică de unică folosință pentru a înțelege de ce veverițele sunt atrase de ele. Ea a spus că mirosul ieșea în evidență – chiar și mult timp după ce au fost folosite.

Ea a scris într-un blog: „Cea pe care am demontat-o ​​încă miroase puternic a afine, la peste trei luni de când am cumpărat-o. Ne temem că animalele ar putea fi atrase de mirosuri și, confundându-le cu mâncare, ar putea încerca să le muște sau să le înghită.” Un purtător de cuvânt al RSPCA a declarat: „Din păcate, acesta este vârful aisbergului – deoarece cinci milioane de țigări electronice de unică folosință erau aruncate în fiecare săptămână, conform unor cercetări efectuate înainte de interzicerea vânzării lor de către guvern.

Reciclarea este imposibilă

Multe dintre ele ajung ca gunoi în mediul nostru, în râurile noastre și în ocean, unde pot dăuna animalelor și vieții marine. Aceste țigări electronice conțin materiale și substanțe otrăvitoare care pot fi periculoase pentru animale, inclusiv plastic, litiu și nicotină.

RSPCA a făcut lobby cu succes pe lângă guvern prin campania noastră #VexedAboutVapes, iar anul trecut în Anglia a fost introdusă o interdicție privind vânzarea de țigări electronice de unică folosință.

„Din păcate, vedem în continuare cum gunoiul – inclusiv țigările electronice – este pur și simplu aruncat în comunitățile noastre, punând animalele în pericol inutil. Modul în care ne eliminăm gunoiul are un impact major asupra vieții sălbatice.

Îi îndemnăm pe oameni să-și păstreze gunoiul până când va exista ocazia să-l elimine în siguranță și în mod responsabil – și să recicleze întotdeauna acolo unde este cazul – astfel încât să putem reduce numărul de victime ale animalelor pe care le vedem afectate de gunoi.”

