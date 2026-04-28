Prima pagină » Știri politice »

Cum răspunde Oana Gheorghiu la acuzațiile care i se aduc în moțiunea de cenzură PSD – AUR

Ruxandra Radulescu

Oana Gheorghiu, actual vicepremier, a fost întrebată, în cadrul conferinței de presă, susținute marți, despre acuzațiile care-i sunt adresate în moțiunea de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Bolojan.

Textul moțiunii de cenzură depuse de AUR și PSD o acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu că ar fi intenționat scoaterea la vânzare a mai multor companii de stat, într-o manieră lipsită de transparență.

Oana Gheorghiu: „Vânzarea accelerată, pusă pe listă, ca opțiune”

Oana Gheorghiu recunoaște că a luat în considerare procedura de vânzare accelarată a companiilor de stat. Ea susține, însă, că vânzarea accelerată ar fi o ultimă soluție în cazul în care nu reușește restructurarea a trei companii de stat pentru atingerea jalonului din PNRR.

De asemenea, vicepremierul susține că vânzarea accelerată nu ocolește Bursa de Valori.

„Este încă o dovadă faptului că această moțiune este o minciună pentru că ați avut acces la documente, o listă exploratorie, fără asumare politică, pusă pe masa discuției, în mod transparent.

Dacă voiam să ascundem, nu o făceam public. Vânzarea accelarată nu ocolește Bursa de Valori, se face prin Bursa de Valori și a fost pusă pe listă, ca opțiune, în cazul în care nu reușim restructurarea a trei companii pentru a atinge jalonul”, a precizat Oana Gheorghiu.

Ce acuzații îi aduc AUR și PSD Oanei Gheorghiu în moțiune

Moțiunea de cenzură, elaborată de AUR și PSD, pentru demiterea lui Bolojan, o acuză pe Gheorghiu că ar fi semnat scoaterea la vânzare a unor companii de stat, unor entități „stabilite discreționar”, la prețuri mai mici decât valoarea de bază.

„Pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectați, în condiții stabilite discreționar, la prețuri mai mici decât cele reale”, este menționat în document.

„Tun la adresa patrimoniului public”

Textul moțiunii califică acțiunile Oanei Gheorghiu și ale lui Bolojan cu privire la companiile de stat, drept un „tun la adresa patrimoniului public”

„Pentru a distrage atenția publică, în scopul celei mai mari ticăloșii din ultimele decenii, s-a întocmit o listă de companii profitabile amestecate cu abilitate printre companiile cu pierderi și s-a pedalat pe urgența scoaterii acestora la vânzare.

Această grabă nu are nimic în comun cu responsabilitatea guvernării. Are însă toate semnele unui tun la adresa patrimoniului public, sub masca unei panici bugetare și ale unei gândiri pe termen scurt, în care companiile profitabile devin primele victime”, mai precizează documentul.

Când ar putea fi demis Bolojan

Premierul Ilie Bolojan ar urma să părăsească Palatul Victoria la începutul săptămânii viitoare, după ce moțiunea de cenzură, inițiată de PSD-AUR, a strâns 251 de semnături cu mult peste cele 233 necesare.

Inițiatorii moțiunii se vor întruni miercuri 29 aprilie, pentru citirea documentului. Potrivit lui Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, moțiunea ar urma să fue votată, cel mai probabil marți, 5 mai.

FOTO: Mediafax

Mediafax
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
'Am CANCER!' Anunț bulversant făcut de o concurentă, în timpul filmărilor show-ului Desafio de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Adevarul
„James Bond” din viața reală? Povestea bărbatului care ar fi lucrat pentru servicii secrete și l-a întâlnit pe Stalin
Mediafax
Moțiunea de cenzură PSD – AUR acuză Guvernul Bolojan că nu mai guvernează în interesul României. Peste 250 de semnături au fost strânse pentru demiterea actualului Executiv
Click
Casa din care Galileo a privit stelele, scoasă la vânzare! Cât costă reședința spectaculoasă din Florența
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Ce se întâmplă doctore
Influencerița celebră care a vrut să arate ca „Barbie” și a fost la un pas de moarte. Implantul din fesieri i-a explodat! Cât s-a chinuit bruneta
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din Codul Rutier 2026
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Experiențele paranormale trăite de unii oameni ar putea avea o explicație simplă
