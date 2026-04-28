Cum răspunde Oana Gheorghiu la acuzațiile care i se aduc în moțiunea de cenzură PSD – AUR

Oana Gheorghiu, actual vicepremier, a fost întrebată, în cadrul conferinței de presă, susținute marți, despre acuzațiile care-i sunt adresate în moțiunea de cenzură pentru demiterea prim-ministrului Bolojan.

Textul moțiunii de cenzură depuse de AUR și PSD o acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu că ar fi intenționat scoaterea la vânzare a mai multor companii de stat, într-o manieră lipsită de transparență.

Oana Gheorghiu: „Vânzarea accelerată, pusă pe listă, ca opțiune”

Oana Gheorghiu recunoaște că a luat în considerare procedura de vânzare accelarată a companiilor de stat. Ea susține, însă, că vânzarea accelerată ar fi o ultimă soluție în cazul în care nu reușește restructurarea a trei companii de stat pentru atingerea jalonului din PNRR.

De asemenea, vicepremierul susține că vânzarea accelerată nu ocolește Bursa de Valori.

„Este încă o dovadă faptului că această moțiune este o minciună pentru că ați avut acces la documente, o listă exploratorie, fără asumare politică, pusă pe masa discuției, în mod transparent.

Dacă voiam să ascundem, nu o făceam public. Vânzarea accelarată nu ocolește Bursa de Valori, se face prin Bursa de Valori și a fost pusă pe listă, ca opțiune, în cazul în care nu reușim restructurarea a trei companii pentru a atinge jalonul”, a precizat Oana Gheorghiu.

Ce acuzații îi aduc AUR și PSD Oanei Gheorghiu în moțiune

Moțiunea de cenzură, elaborată de AUR și PSD, pentru demiterea lui Bolojan, o acuză pe Gheorghiu că ar fi semnat scoaterea la vânzare a unor companii de stat, unor entități „stabilite discreționar”, la prețuri mai mici decât valoarea de bază.

„Pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectați, în condiții stabilite discreționar, la prețuri mai mici decât cele reale”, este menționat în document.

„Tun la adresa patrimoniului public”

Textul moțiunii califică acțiunile Oanei Gheorghiu și ale lui Bolojan cu privire la companiile de stat, drept un „tun la adresa patrimoniului public”

„Pentru a distrage atenția publică, în scopul celei mai mari ticăloșii din ultimele decenii, s-a întocmit o listă de companii profitabile amestecate cu abilitate printre companiile cu pierderi și s-a pedalat pe urgența scoaterii acestora la vânzare.

Această grabă nu are nimic în comun cu responsabilitatea guvernării. Are însă toate semnele unui tun la adresa patrimoniului public, sub masca unei panici bugetare și ale unei gândiri pe termen scurt, în care companiile profitabile devin primele victime”, mai precizează documentul.

Când ar putea fi demis Bolojan

Premierul Ilie Bolojan ar urma să părăsească Palatul Victoria la începutul săptămânii viitoare, după ce moțiunea de cenzură, inițiată de PSD-AUR, a strâns 251 de semnături cu mult peste cele 233 necesare.

Inițiatorii moțiunii se vor întruni miercuri 29 aprilie, pentru citirea documentului. Potrivit lui Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, moțiunea ar urma să fue votată, cel mai probabil marți, 5 mai.

Recomandarea autorului: