Victimele violenței domestice au creierele grav afectate, arată un studiu australian

17 ian. 2026, 16:49, Actualitate
Femeile care sunt lovite în mod repetat în cap sau strangulate de partenerul lor suferă de tulburări de memorie și de vorbire și chiar convulsii, potrivit unui studiu australian care arată cât de grave pot fi efectele, relatat de The Guardian.

Studiul a comparat două grupuri de femei: una care a suferit violență domestică, cealaltă care nu a suferit-o. „Practic, am constatat că femeile cu șase sau mai multe leziuni cerebrale sau strangulare au avut o memorie și o învățare mai slabe decât femeile care nu au fost abuzate de partenerii lor”, a spus ea.

Cercetătorii și activiștii solicită ca screening-ul supraviețuitorilor violenței domestice să includă și screening-ul capului, astfel încât victimele să poată primi îngrijirea adecvată. Până la 84,2% dintre femeile care au participat la studiu și care au suferit violență domestică au suferit o leziune cerebrală traumatică ușoară sau o comoție cerebrală.

Riscul bolilor neurodegenerative

Femeile din primul grup au prezentat leziuni cerebrale similare cu cele ale sportivilor profesioniști, a declarat cercetătoarea principală Georgia Symons.

În 2024, medicii au descoperit că două femei care fuseseră victime ale violenței domestice timp de mulți ani aveau encefalopatie traumatică cronică (ECT), o afecțiune frecventă la fotbal, hochei și alți sportivi care au fost expuși la lovituri la cap și comoții cerebrale în timpul carierei lor.

Acestea au fost primele două cazuri din Australia în care medicii au legat direct boala de violența domestică, potrivit ziarului Guardian, care a relatat despre cercetare.

Reidar Lystad, cercetător la Institutul Australian pentru Inovație în Sănătate, specializat în cercetarea comoțiilor cerebrale în sport, consideră că supraviețuitorii violenței domestice reprezintă un alt grup expus riscului, alături de sportivi și soldați, care sunt mai susceptibili la boli neurodegenerative, scrie The Guardian. „Pe lângă traumatismul cranioencefalic, există și un risc mai mare de a dezvolta anumite forme de demență”, a spus el.

Cu cât violența domestică durează mai mult, cu atât este mai mare riscul de a dezvolta boli neurodegenerative, a adăugat Lystad.

