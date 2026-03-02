Prima pagină » Economic » Ce se întâmplă cu prețul la carburanți în România, după izbucnirea conflictului din Iran. Ministrul Energiei: „Am vorbit cu ANPC, am luat măsuri”

Ce se întâmplă cu prețul la carburanți în România, după izbucnirea conflictului din Iran. Ministrul Energiei: „Am vorbit cu ANPC, am luat măsuri”

Ruxandra Radulescu
02 mart. 2026, 11:58, Economic

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a precizat în cadrul unei conferințe de presă, susținute la sediul PSD, că prețul la carburanți va crește cu cel mult 3 – 5 bani pe litru. Oficialul a subliniat că a luat măsuri pentru a-i împiedica pe furnizori să speculeze situația războiului din Iran, pentru a impune tarofe exorbitante.

„Am vorbit cu ANPC, Consiliul Concurenței, ANAF și țin să menționez că am luat măsuri pentru ca prețul la pompă să nu ajungă la 10 lei. Prețul va crește cu cel mult 3 – 5 bani.

„Am semnat un acord regional la Washington pentru gaze naturale care pot veni din SUA”, mai spune ministrul Bogdan Ivan.

„România este ţara care produce aproape 90% din gazele pe care le consumă”, subliniază ministrul Energiei.

Prețul la gazele naturale din Europa a crescut cu până la 25%

Prețurile la gazele naturale din Europa au crescut cu până la 25%, în urma  din cauza temerilor că războiul din Iran va reduce aprovizionarea cu gaze din regiunea Golfului.

Europa este deosebit de expusă. Stocurile de gaze sunt neobișnuit de scăzute, iar regiunea trebuie să importe volume mari de gaze naturale lichefiate în această vară pentru iarna viitoare. Dacă transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz ar fi oprit timp de o lună, prețurile europene la gaze s-ar putea majora cu peste 50%, potrivit Goldman Sachs Group Inc.

Iranul a declarat că nu intenționează să închidă calea navigabilă Ormuz, însă navele au început să evite strâmtoarea aproape imediat după începerea conflictului.

