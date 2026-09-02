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Rusia respinge acuzațiile Germaniei privind atacul cu drone de la Leipzig: „O provocare absurdă”

Rusia respinge acuzațiile Germaniei privind atacul cu drone de la Leipzig: „O provocare absurdă”
Ambasadorul rus în Germania, Serghei Neceaev - Foto: Facebook
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Rusia respinge acuzațiile Berlinului privind atacul cu drone de la Aeroportul Leipzig/Halle și denunță o „escaladare fără precedent”. Germania atribuie oficial incidentul Moscovei și răspunde prin închiderea ultimului consulat general rus din țară.

Rusia respinge categoric acuzațiile Germaniei potrivit cărora Moscova s-ar afla în spatele tentativei de atac cu drone de la Aeroportul Leipzig/Halle și califică măsurile anunțate de Berlin drept o „escaladare fără precedent”. Disputa diplomatică se amplifică după ce autoritățile germane au atribuit oficial Rusiei incidentul din august și au decis închiderea ultimului consulat general rus rămas în Germania.

Ambasada Rusiei la Berlin susține că acuzațiile formulate de guvernul german sunt lipsite de dovezi și reprezintă o provocare care ar servi intereselor Ucrainei și ale susținătorilor unei politici militare mai dure în Europa, relatează Reuters.

Poziția Moscovei a fost transmisă după ce ambasadorul rus în Germania, Serghei Neceaev, a fost confruntat cu acuzațiile Berlinului.

„Ambasadorul rus a respins categoric acuzațiile aduse de Berlin, considerându-le nefondate, absurde și contrare bunului simț”, a transmis Ambasada Federației Ruse în Germania, referindu-se la poziția exprimată de Serghei Neceaev.

Misiunea diplomatică rusă a mers mai departe și a prezentat incidentul de la Leipzig drept o presupusă provocare menită să justifice intensificarea confruntării cu Moscova.

„El a subliniat că provocarea pusă la cale în grabă la aeroportul din Leipzig servește exclusiv intereselor regimului de la Kiev, aripii militariste a clasei politice europene și magnaților complexului militar-industrial, interesați de intensificarea conflictului ucrainean”, a transmis Ambasada Federației Ruse în Germania, prezentând poziția ambasadorului Serghei Neceaev.

Afirmațiile reprezintă poziția oficială a Moscovei. Germania susține însă contrariul și a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru incident.

Germania închide ultimul consulat general al Rusiei și pregătește noi sancțiuni

Berlinul a anunțat marți o serie de măsuri diplomatice și politice după concluziile autorităților germane privind atacul de la Aeroportul Leipzig/Halle.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a anunțat închiderea Consulatului General al Federației Ruse din Bonn, ultimul consulat general rus care mai funcționa pe teritoriul Germaniei.

Relațiile consulare dintre cele două țări erau deja puternic reduse.

La 31 mai 2023, Berlinul ceruse Moscovei să oprească activitatea a patru dintre cele cinci consulate generale ruse din Germania, aflate la Hamburg, Leipzig, München și Frankfurt pe Main.

După închiderea reprezentanței din Bonn, interesele diplomatice ale Rusiei în Germania vor mai fi reprezentate de Ambasada Federației Ruse la Berlin.

Măsurile nu se opresc aici.

Guvernul german a decis să denunțe acordul care permite activitatea „Casei Ruse” din Berlin, un centru cultural rus, și să înăsprească verificările la intrarea în țară pentru cetățenii Federației Ruse.

Germania intenționează, de asemenea, să promoveze extinderea listei de sancțiuni a Uniunii Europene și să intensifice presiunile asupra așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, termen folosit pentru rețeaua de nave asociată transporturilor rusești menite să evite sau să limiteze efectele sancțiunilor occidentale.

Moscova consideră ansamblul acestor decizii drept o deteriorare gravă a relațiilor bilaterale și vorbește despre o „escaladare fără precedent” din partea Germaniei.

Dronă cu explozibil lângă un avion ucrainean. Ce s-a întâmplat la Leipzig

Incidentul care a declanșat actuala criză diplomatică s-a produs în seara zilei de 4 august, pe Aeroportul Leipzig/Halle.

Pe pistă, în apropierea unui avion cargo ucrainean de tip Antonov, a fost descoperită o dronă echipată cu un dispozitiv exploziv artizanal. Din fericire, detonatorul nu s-a declanșat.

În aceeași noapte, o a doua dronă s-a ciocnit cu un avion cargo al companiei DHL.

Ancheta a continuat, iar aproximativ zece zile mai târziu autoritățile ar fi descoperit o a treia dronă. Investigatorii au identificat și urme ale unui exploziv puternic, despre care informațiile disponibile indică faptul că ar putea fi vorba de aproximativ 50 de grame de hexogen.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, descrisese inițial incidentul drept „un scenariu de atac hibrid”, precizând că nu poate fi exclusă implicarea unor „state străine”.

Marți, poziția guvernului german s-a schimbat de la suspiciune la acuzație oficială: Berlinul a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru incident.

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