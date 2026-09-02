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Mircea Badea face o paralelă între condamnarea lui Dorian Popa și cea a lui Clotilde Armand: „Sunt fix la fel”

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Mircea Badea a comentat, în cadrul emisiunii sale de la Antena 3 CNN, situația juridică în care se află Clotilde Armand, făcând o paralelă cu condamnarea definitivă primită de Dorian Popa. Realizatorul TV susține că, din punctul de vedere al tipului de pedeapsă, cele două situații sunt similare.

Mircea Badea, despre comdamnarea lui Clotilde Armand: ”Stă doi ani pe supraveghere, o supraveghem: ia, dragă, ești cuminte?!”

Badea a atras atenția asupra faptului că atât în cazul lui Dorian Popa, cât și în cel al fostei primărițe a Sectorului 1, instanța a stabilit o pedeapsă cu închisoarea care nu presupune, în acest moment, ajungerea efectivă în penitenciar.

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(n.r. Citește declarația unui fost judecător) „Dacă trec cu bine cei doi ani de supraveghere, se șterge totul ca și cum nu ar fi fost”, totul ce? Că înțeleg că nu ar fi fost condamnată. Ce se șterge: necondamnarea? Vă dați seama… fără să generalizez, deși chiar aș putea, fără să greșesc, bă, totuși, cât tupeu au ăștia. Cât tupeu au ăștia, frate?

Ea a fost condamnată la un an de închisoare, dar onorata instanță a zis: „Nu trebuie să intre la închisoare pentru treaba asta, chiar dacă e condamnată la închisoare, stă doi ani pe supraveghere, o supraveghem: ia, dragă, ești cuminte?!”, ca pe Dorian Popa.

Hai să facem o paralelă corectă juridic. Dorian Popa și el a fost condamnat la un an de închisoare, că a condus pe substanțe interzise, tot doi ani de supraveghere și prestează muncă în folosul comunității. Auzi, aia cu merdenelele, când s-a dus el să se filmeze la merdenele, tot muncă în folosul comunității s-a pus? Eu cred că da.

Deci Dorian Popa a luat 8 luni cu suspendare, Clotilde a luat un an, dar sistemul tot ăla e, adică muncă în folosul comunității și supraveghere. Dacă ești cuminte și muncești în folosul comunității numărul ăla de ore, nu intri la pușcărie.

Dânsa nu e în pușcărie în momentul ăsta, dânsa e la dânsa acasă sau unde naibii vrea, dar dacă se duce la muncă în folosul comunității, sfârșesc niște d-astea, niște d-astea birocratice de trebuie să le respecte, să dea cu subsemnatul… d-alea… „supraveghere”, nu vă imaginați că….”, a declarat Mircea Badea.

Dorian Popa, condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare

În februarie 2026, influencerul Dorian Popa a fost condamnat definitiv la opt luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise.

Cazul datează din octombrie 2023, când acesta a fost oprit de polițiștii rutieri în Domnești, județul Ilfov. Ulterior, dosarul a ajuns în instanță, iar după parcurgerea etapelor judiciare, condamnarea a rămas definitivă.

Pe durata termenului de supraveghere, Dorian Popa trebuie să respecte mai multe obligații, printre care să anunțe eventualele schimbări de domiciliu sau loc de muncă, să comunice deplasările mai lungi de cinci zile și să participe la un program de reintegrare socială. De asemenea, acesta trebuie să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității în comuna Domnești.

Clotilde Armand, un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei

În cazul lui Clotilde Armand, Judecătoria Sectorului 1 a decis condamnarea fostei primărițe la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei. Hotărârea nu este definitivă.

Armand a fost judecată în dosarul privind modul în care și-a majorat indemnizația. Instanța a stabilit un termen de supraveghere de doi ani și a dispus confiscarea sumei de 18.720 de lei, obținută în cadrul proiectului care a stat la baza dosarului.

Amânarea aplicării pedepsei înseamnă că sancțiunea nu este pusă imediat în executare. Dacă persoana respectă obligațiile stabilite de instanță pe durata termenului de supraveghere și nu apare o situație care să ducă la revocarea măsurii, pedeapsa nu este executată.

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