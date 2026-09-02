Ofertă pentru Cătălin Cîrjan, din SUA: 3.400.000 de euro. Ce a decis conducerea lui Dinamo

Pe adresa clubului Dinamo a venit o ofertă pentru Cătălin Cîrjan, din SUA. Un club american pune pe masă 3.400.000 de euro, scrie PROSPORT. Potrivit sursei citate, conducerea FC Dinamo a reacționat rapid și a dat pe loc răspunsul.

Gruparea Minnesota United, din MLS, a înaintat o ofertă de transfer pentru căpitanul „câinilor”. Chiar dacă suma nu este una de neglijat, „alb-roșii” au transmis că mijlocașul lor nu va fi vândut.

Cîrjan, cerut și în Ucraina

Propunerea celor din State a fost ca fotbalistul dinamovist să vină la Minnesota sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare pentru 3,4 milioane de euro. MNUFC News scrie că banii ar fi fost plătiți în mai multe tranșe, până în vara anului 2029. Dinamo a refuzat pe loc propunerea.

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Potrivit ProSport, Cătălin Cîrjan (23 de ani) are o clauză de reziliere mult mai mare decât suma oferită de Minnesota United. Anul acesta, în februarie, el a semnat prelungirea contractului cu Dinamo până în vara lui 2029, iar clauza prin care poate fi ruptă înțelegerea este de 5 milioane de euro.

Presa din State scrie că americanii nu vor renunța și pregătesc o nouă ofertă. Perioada de transferuri în MLS se încheie miercuri, 2 septembrie, la ora 23:59.

Cîrjan a mai fost ofertat și din Ucraina, de clubul Metalist Harkov. Chiar dacă salariul era mulțumitor, dinamovistul a ales să rămână în România și a semnat un nou contract cu echipa la care este căpitan.

„A mai avut oferte. Nu cred, nu cred că o să îl dea Dinamo. Din punct de vedere al poziției în teren, nu mai e un jucător atât de important și cu un impact atât de vizibil cum era în sezonul trecut”, a declarat Ionel Dănciulescu, fost mare atacant, despre situația mijlocașului.

În 93 de meciuri jucate pentru Dinamo, Cătălin Cîrjan a marcat 17 goluri și a dat 10 pase decisive.