Două nave turcești s-au ciocnit în Marea Marmara. O navă și cei 10 membri ai echipajului, de negăsit după impact

Incident grav în Marea Marmara, în apropiere de Istanbul. Două nave comerciale sub pavilion turcesc s-au ciocnit miercuri dimineața, iar autoritățile nu mai pot lua legătura cu una dintre nave și cu cei 10 membri ai echipajului aflați la bord. O amplă operațiune de căutare și salvare a fost declanșată în zonă.

Accidentul naval s-a produs în jurul orei 03:00, la aproximativ 18 mile marine, respectiv 33 de kilometri, sud de Silivri, un district situat în vestul Istanbulului. Cele două nave implicate sunt Alsu și Tugberk Imamoglu, ambele sub pavilion turcesc. Deocamdată nu au fost stabilite cauzele producerii coliziunii, scrie Agerpres.

După accident, în zonă au fost trimise mai multe nave aparținând autorităților maritime și elicoptere ale Gărzii de Coastă, pentru operațiunile de căutare și salvare.

Conform biroului guvernatorului, la una dintre nave, petrolierul Alsu, nu s-au înregistrat daune vizibile. Situația celeilalte nave este însă mult mai gravă. Autoritățile nu au reușit să stabilească legătura cu Tugberk Imamoglu.

”În prezent este imposibil să se stabilească contactul cu nava comercială Tugberk Imamoglu și cei 10 membri ai echipajului său”, a transmis biroul guvernatorului Istanbulului.

Operațiune de căutare pe mare și din aer

Echipele de intervenție continuă căutările în zona în care s-a produs coliziunea. La operațiune participă nave ale Gărzii de Coastă și alte structuri maritime, precum și elicoptere, autoritățile încercând să localizeze nava.

Nava se afla în drum spre nord, traversând Marea Marmara către zona Mării Negre, însă până la acest moment nu au fost oferite informații oficiale privind marfa aflată la bord.

Operațiunea de căutare și salvare continuă, iar autoritățile turce urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea.