Prima pagină » Actualitate » Două nave turcești s-au ciocnit în Marea Marmara. O navă și cei 10 membri ai echipajului, de negăsit după impact

Două nave turcești s-au ciocnit în Marea Marmara. O navă și cei 10 membri ai echipajului, de negăsit după impact

Elena Popescu
Două nave turcești s-au ciocnit în Marea Marmara. O navă și cei 10 membri ai echipajului, de negăsit după impact
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incident grav în Marea Marmara, în apropiere de Istanbul. Două nave comerciale sub pavilion turcesc s-au ciocnit miercuri dimineața, iar autoritățile nu mai pot lua legătura cu una dintre nave și cu cei 10 membri ai echipajului aflați la bord. O amplă operațiune de căutare și salvare a fost declanșată în zonă.

Accidentul naval s-a produs în jurul orei 03:00, la aproximativ 18 mile marine, respectiv 33 de kilometri, sud de Silivri, un district situat în vestul Istanbulului. Cele două nave implicate sunt Alsu și Tugberk Imamoglu, ambele sub pavilion turcesc.  Deocamdată nu au fost stabilite cauzele producerii coliziunii, scrie Agerpres.

După accident, în zonă au fost trimise mai multe nave aparținând autorităților maritime și elicoptere ale Gărzii de Coastă, pentru operațiunile de căutare și salvare.

Conform biroului guvernatorului, la una dintre nave, petrolierul Alsu, nu s-au înregistrat daune vizibile. Situația celeilalte nave este însă mult mai gravă. Autoritățile nu au reușit să stabilească legătura cu Tugberk Imamoglu.

”În prezent este imposibil să se stabilească contactul cu nava comercială Tugberk Imamoglu și cei 10 membri ai echipajului său”, a transmis biroul guvernatorului Istanbulului.

Operațiune de căutare pe mare și din aer

Echipele de intervenție continuă căutările în zona în care s-a produs coliziunea. La operațiune participă nave ale Gărzii de Coastă și alte structuri maritime, precum și elicoptere, autoritățile încercând să localizeze nava.

Nava se afla în drum spre nord, traversând Marea Marmara către zona Mării Negre, însă până la acest moment nu au fost oferite informații oficiale privind marfa aflată la bord.

Operațiunea de căutare și salvare continuă, iar autoritățile turce urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Mircea Badea face o paralelă între condamnarea lui Dorian Popa și cea a lui Clotilde Armand: „Sunt fix la fel”
09:53
Mircea Badea face o paralelă între condamnarea lui Dorian Popa și cea a lui Clotilde Armand: „Sunt fix la fel”
SPORT Ofertă pentru Cătălin Cîrjan, din SUA: 3.400.000 de euro. Ce a decis conducerea lui Dinamo
09:37
Ofertă pentru Cătălin Cîrjan, din SUA: 3.400.000 de euro. Ce a decis conducerea lui Dinamo
JUSTIȚIE Fostul șef de galerie al Politehnicii Iași ar putea ajunge la închisoare după ce a bătut un bărbat suspectat de furt
09:05
Fostul șef de galerie al Politehnicii Iași ar putea ajunge la închisoare după ce a bătut un bărbat suspectat de furt
JUSTIȚIE Vești proaste pentru judecătoarea din cazul ROMATSA. Inspecția Judiciară vrea să o suspende pe Liliana Alexe, de la Curtea de Apel București
08:59
Vești proaste pentru judecătoarea din cazul ROMATSA. Inspecția Judiciară vrea să o suspende pe Liliana Alexe, de la Curtea de Apel București
ANCHETĂ Un tânăr ucrainean, prins în flagrant în București când încerca să preia 180.000 de lei de la o femeie. Cum a fost păcălită victima
08:53
Un tânăr ucrainean, prins în flagrant în București când încerca să preia 180.000 de lei de la o femeie. Cum a fost păcălită victima
UTILE Rețeta bunicilor pentru scos pete. Cum să faci hainele ca noi, fără chimicale agresive
08:44
Rețeta bunicilor pentru scos pete. Cum să faci hainele ca noi, fără chimicale agresive
Mediafax
Alertă în energie pentru ROMÂNIA! Industria se reunește la București pentru a găsi soluții
Digi24
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Cancan.ro
Localitățile din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie 2026. Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
Marile viaducte de pe Autostrada Transilvania, tot mai aproape de final. Alți 30 de kilometri între Cluj și Zalău așteptați în 2026
Mediafax
Premieră în România! Crucea Roșie deschide PRIMUL punct de prim-ajutor într-un ansamblu rezidențial
Click
Telenovela preotului răspopit continuă. După scandalul cu enoriașa căsătorită pe care a lăsat-o însărcinată, ar fi golit visteria bisericii
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Andreia a murit după ce și-a făcut 6 intervenții estetice în doar 10 ore. Ce s-a întâmplat după externare 😲
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Ce urmează pentru Telescopul Spațial Roman? Iată cum observatorul emblematic al NASA va studia Universul!
ANALIZA de 10 Se fracturează sistemul lui Zelenski după revolta lui Fedorov? De ce ar fi o greșeală ca fostul ministru al Apărării să fie considerat doar un „rebel ratat”
10:00
Se fracturează sistemul lui Zelenski după revolta lui Fedorov? De ce ar fi o greșeală ca fostul ministru al Apărării să fie considerat doar un „rebel ratat”
VIDEO Ion Cristoiu: Un nou moment degeaba, ca atâtea altele – Discursul de politică externă al lui Nicușor Dan
09:51
Ion Cristoiu: Un nou moment degeaba, ca atâtea altele – Discursul de politică externă al lui Nicușor Dan
FLASH NEWS Rusia respinge acuzațiile Germaniei privind atacul cu drone de la Leipzig: „O provocare absurdă”
09:43
Rusia respinge acuzațiile Germaniei privind atacul cu drone de la Leipzig: „O provocare absurdă”
CONTROVERSĂ JD Vance, declarații controversate despre Antihrist, „energii spirituale întunecate” și riscurile AI: „Nu aș fi șocat dacă ar umbla printre noi”
08:52
JD Vance, declarații controversate despre Antihrist, „energii spirituale întunecate” și riscurile AI: „Nu aș fi șocat dacă ar umbla printre noi”
ALERTĂ Circulația pe Transfăgărășan a fost oprită. Când se reia
08:40
Circulația pe Transfăgărășan a fost oprită. Când se reia
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.651. Putin acuză Kievul de „terorism de stat”: „Nu se negociază cu teroriștii”
08:19
Război în Ucraina, ziua 1.651. Putin acuză Kievul de „terorism de stat”: „Nu se negociază cu teroriștii”

Cele mai noi

Trimite acest link pe