Fostul șef de galerie al Politehnicii Iași a fost condamnat după ce, în timp ce lucra ca agent de pază, a bătut împreună cu un coleg un bărbat suspectat că încercase să fure portofelul unui client al unei săli de jocuri. Cei doi nu au mai așteptat intervenția polițiștilor chemați la 112 și au decis să-și facă singuri dreptate.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 2 spre 3 mai 2022, la o sală de jocuri din cartierul Alexandru cel Bun din Iași. Marius Șrainer, în vârstă de 49 de ani, și Bogdan Sofrone, de 39 de ani, lucrau ca agenți de pază. În seara respectivă, cei doi nu mai erau în timpul programului, însă au revenit la sală după ce au fost chemați de o operatoare.

Un client, Aliodor Damian, ar fi avut un comportament deranjant față de ceilalți clienți. Cei doi agenți i-au cerut să părăsească localul, însă bărbatul a spus că va pleca după ce își termină consumația. Șrainer și Sofrone au plecat, dar au revenit câteva zeci de minute mai târziu.

În jurul orei 23:50, Damian ar fi intrat într-un conflict cu un alt client, în fața sălii de jocuri. Potrivit anchetatorilor, acesta l-ar fi prins pe bărbat de geacă și ar fi încercat să-i scoată portofelul din buzunarul interior. Victima a sunat la 112, iar operatoarea sălii i-a chemat din nou pe agenții de pază.

Șrainer și Sofrone au ajuns la fața locului în jurul orei 00:08, înaintea echipajului de poliție. Potrivit probelor administrate în dosar, Sofrone l-ar fi prins pe Damian de geacă, în timp ce Șrainer l-ar fi lovit cu piciorul în piciorul stâng și cu pumnul în față. Cei doi au reușit cu greu să-l pună la pământ, după care l-au tras pe un culoar din zona băii, aflat în afara razei camerelor de supraveghere. Martorii au relatat ulterior că din acea zonă se auzeau țipete și zgomote puternice, iar navetele goale aflate pe culoar se mișcau în timpul agresiunii, scrie ziaruldeiasi.ro.

Damian a povestit ulterior că ar fi fost lovit cu capul de podea, călcat de Șrainer pe piept și de Sofrone, pe glezna stângă. De altfel, medicii aveau să constate că suferise o fractură bimaleolară stângă, în afara altor leziuni. Acestea nu au fost grave, dar au necesitat o perioadă îndelungată, de 135-140 de zile, pentru vindecare.

Judecătorii: ”Nu au ales să aștepte sosirea poliției”

Magistrații Judecătoriei Iași au considerat că ambii inculpați poartă o responsabilitate egală pentru agresiune. Judecătorii au subliniat că agenții de pază ar fi trebuit să aștepte intervenția polițiștilor, mai ales că autoritățile fuseseră deja sesizate.

”Inculpaţii au manifestat o atitudine necontrolată, neaşteptată, pe fondul unei nemulţumiri legate de persoana vătămată care, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice, a avut un conflict cu o altă persoană în cadrul localului. Inculpaţii nu s-au rezumat la atenţionarea persoanei vătămate şi nici nu au ales să aștepte sosirea echipajului de poliție ce a fost sesizat, organe ce erau abilitate să sancţioneze conduita victimei, ci, profitând de împrejurarea că aceasta era singură şi în stare de ebrietate, au lovit-o cu pumnii și picioarele în zona picioarelor, a feţei și a coastelor, în mod repetat, ignorând consecinţele pe care le puteau cauza prin conduita adoptată, acţionând două persoane împreună, lovind-o inclusiv cât era căzută la pământ”, au subliniat judecătorii.

Ce pedepse au primit cei doi agenți

Judecătoria i-a condamnat pe Marius Șrainer și Bogdan Sofrone la câte 3 ani de închisoare, însă executarea pedepselor a fost suspendată pe durata unui termen de supraveghere de trei ani. Cei doi au fost obligați și la plata unor daune morale în valoare de 60.000 de lei către Aliodor Damian. Sentința nu este definitivă. Atât Șrainer, cât și Sofrone au contestat-o, iar dosarul se află în prezent pe rolul Curții de Apel Iași.

Pentru Bogdan Sofrone, decizia Curții de Apel poate avea consecințe importante. Bărbatul este judecat separat și de Judecătoria Răducăneni, alături de alte șase persoane, într-un dosar care vizează acuzații de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

În cazul în care Curtea de Apel va menține condamnarea de trei ani în dosarul agresiunii, iar Judecătoria Răducăneni îl va condamna și în celălalt dosar, situația juridică a lui Sofrone se poate schimba radical. Potrivit hotărârii primei instanțe, o nouă condamnare în perioada de supraveghere poate duce la executarea efectivă a pedepsei, ceea ce înseamnă că fostul agent de pază ar putea ajunge în penitenciar.