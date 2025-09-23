Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea: Nu multe femei s-au uitat așa la mine, ca doamna Țoiu

Fostul premier al României, Victor Ponta, a dezvăluit, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că, în urmă cu 11 ani, Oana Țoiu, actual ministru al Afacerilor Externe, a făcut internship la Guvern, pe vremea când era șef al Executivului.

„Ce vremuri, ce tânăr eram și eu.(…) Nu multe femei s-au uitat la mine așa! E vorba de funcție aici!”, a declarat Victor Ponta.

Mai mult, Victor Ponta a arătat și o poza de atunci, cu el si Oana Țoiu.

„E în sala mare de la Palatul Victoria probabil că i-am felicitat! Eu am făcut primul program de internship de la guvern!”, a precizat fostul premier.

„Ați remarcat-o la momentul respectiv?”, a întrebat jurnalistul Ionuț Cristache.

„Nu!”

„Cu nimic?”

„Sincer, nu o știu nici de bine, nici de rău!”, a răspuns Ponta.

„Dar ea nu a fost USR-istă de mică, ce caută la ciuma roșie?”, a intervenit gazda emisiunii.

„Păi săpa din interior”, a precizat Ponta.

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici: