🚨 Victor Ponta – GUVERNUL BOLOJAN, REFORMĂ SAU EȘEC? |”Ai aflat! cu Ionuț Cristache”

Înainte să numesc un secretar de stat, un președinte de agenție, ceream la SRI, să-mi spună dacă există probleme care ar putea afecta activitatea lui. De multe ori, după care, eu decideam. Eu îmi asum.

Am un prieten foarte bun cu care îmi petrec vacanțele și pe care am vrut să-l pun ministru în primul guvern, în primul an. Mi-e prieten din școala generală. L-am chemat și i-am zis: „băi, e adevărat ce mi-au zis ăștia?” La Ministerul Sportului. Mi-a zis: „așa e. nu mă pune nimic”