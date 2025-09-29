Victoria partidului PAS NU e victoria Maiei Sandu. Ion Cristoiu: „În primul rând că nu s-a prezentat jumătate din electorat la vot”

Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a argumentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, că victoria partidului PAS, în urma alegerilor parlamentare din Republica Moldova, nu este victoria Maiei Sandu.

„Nu e nicio victorie. În primul rând că nu s-a prezentat jumătate din electorat la vot. Au fost alegeri anticipate, le comparăm cu 2021. În 2021 tema a fost murim de foame, în 2025 tema nr. 1 a eludat toate celelalte teme, nu s-a diferit de niciuna dintre cele abordate în tururile de la noi. În primul rând nu s-a votat Maia Sandu, s-a votat un partid care are mari probleme de corupție.

Să comparăm alegerile. Au fost alegeri parlamentare. Spre deosebire de 2021 nu s-a discuta nimic despre problemele reale ale Moldovei. S-a discutat „Vin rușii” și tot ceea ce a făcut Maia Sandu și partidul ei nu au fost chestii electorale au fost chestii brutale, abuzuri, avându-i apărători pe noi și pe occidentali”, a declarat Cristoiu.