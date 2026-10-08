Controversatul proiect legislativ prevede că importul și fabricarea de stupefiante vor fi sancționate cu o banală amendă.

Sondaj Gândul Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate Loading ... Loading ...

Într-un amplu mesaj publicat pe contul său de Facebook, Victoria Stoiciu fostul vicepreședinte al PSDexplică faptul că reacțiile vehemente împotriva legii vin probabil de la cei care se tem că marii traficanți de droguri vor avea parte de pedepse mult mai aspre.

De ce se tem opozanții legii

„De ce a stârnit proiectul care înlocuiește închisoarea cu amenda contravențională pentru consum propriu atâta vâlvă?

Oare nu cumva pentru că unii se tem că le va face viața grea marilor traficanți — cei care vând de miliarde — odată ce atenția statului nu va mai fi pironită pe micii consumatori? (…)”

Traficanții nu vor mai scăpa printre degete

traficului de droguri. În continuarea mesajului său, senatoarea mai arată că, deși dezincriminată, oamenii legii vor cerceta mai atent fapta penală a

„Și nu, nu e suficient să declari că ai substanțe pentru consum propriu – cum nici în prezent nu e suficient. Am văzut că mulți invocă argumentul acesta, că toti traficanții vor declara că dețin substanțe interzise doar pentru consum propriu. Dar asta se întâmplă și acum, doar că nu e suficient ce declari. Și pe legea noastră, chiar dacă vom dezincrimina, polițiști de specialitate vor ancheta fapta. Și în caz că există indicii de trafic vor trimite cazul procurorilor. Nu te prinde, faci o declarație, ți se dă amendă și pleci. Se va face o anchetă. Nu ne vor scăpa traficanții printre degete. Acum ne scapă”.

Închisoarea nu reduce consumul, spune Stoiciu