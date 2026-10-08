„De ce a stârnit proiectul care înlocuiește închisoarea cu amenda contravențională pentru consum propriu atâta vâlvă?
„Și nu, nu e suficient să declari că ai substanțe pentru consum propriu – cum nici în prezent nu e suficient. Am văzut că mulți invocă argumentul acesta, că toti traficanții vor declara că dețin substanțe interzise doar pentru consum propriu. Dar asta se întâmplă și acum, doar că nu e suficient ce declari. Și pe legea noastră, chiar dacă vom dezincrimina, polițiști de specialitate vor ancheta fapta. Și în caz că există indicii de trafic vor trimite cazul procurorilor. Nu te prinde, faci o declarație, ți se dă amendă și pleci. Se va face o anchetă. Nu ne vor scăpa traficanții printre degete. Acum ne scapă”.
„Nu se poate să spui că îți pasă de copii și de viitorul lor și, în același timp, să vrei să-i trimiți la închisoare. Închisoarea nu reduce consumul — dar ține procurorii ocupați cu consumatorii. În timp ce marii traficanți zburdă liberi și fac milioane pe seama acelorași copii. Cine se opune acestui proiect, face automat un serviciu, conștient sau nu, traficanților”, conchide Victoria Stoiciu.