Viktor Orban a hotărât să le dea ucrainenilor mașinile blindate, dar a păstrat banii și aurul: „Nu vom da banii înapoi”

Ungaria a hotărât să trimită Ucrainei două vehicule bancare care au fost confiscate, însă a păstrat cele 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur, conform Kyiv Independent.

Astfel, maghiarii au anunțat că reținerea bunurilor, care a avut loc pe 5 martie, este justificată de o investigație declanșată pentru o presupusă spălare de bani. Dar Kievul a negat acuzațiile și acuză Budapesta de furt.

Banii și mașinile aparțin băncii ucrainene de stat Oschadbank, care au plecat din Austria și ar fi trebuit să ajungă în Ucraina.

Însoțitorii au fost eliberați a doua zi, însă ministerul de Externe ucrainean susține că au fost torturați.

La început, oficialii de la Budapesta au afirmat că aceste vehicule și încărcătura au fost reținute sub suspiciunea de spălare de bani. Apoi, ministru Transporturilor, Janos Lazar, a declarat că totul ar avea legătură cu suspendarea transporturilor de petrol prin Ucraina către Ungaria.

„Nu vom da banii înapoi (Ucrainei). Deocamdată vor rămâne aici. Vrem să vedem când se va redeschide conducta de petrol și așteptăm următoarele transferuri de bani ucrainene să treacă prin Ungaria”, a spus el.

Conducta, numită Drujba, este folosită de Rusia pentru a trimite țiței în Ungaria și Slovacia. Kievul a sistat tranzitul petrolier, la sfârșitul lui ianuarie, motivul fiind că aceasta a fost avariată într-un bombardament al Rusiei.

În urmă cu două zile, o delegație de la Budapesta a mers la Kiev, ca să evalueze starea oleoductului, în ciuda faptului că nu ar fi anunțat autoritățile ucrainene.

