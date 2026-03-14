Viktor Orban a hotărât să le dea ucrainenilor mașinile blindate, dar a păstrat banii și aurul: „Nu vom da banii înapoi”

14 mart. 2026, 09:48, Actualitate
Ungaria a hotărât să trimită Ucrainei două vehicule bancare care au fost confiscate, însă a păstrat cele 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur, conform Kyiv Independent.

Astfel, maghiarii au anunțat că reținerea bunurilor, care a avut loc pe 5 martie, este justificată de o investigație declanșată pentru o presupusă spălare de bani. Dar Kievul a negat acuzațiile și acuză Budapesta de furt.

Banii și mașinile aparțin băncii ucrainene de stat Oschadbank, care au plecat din Austria și ar fi trebuit să ajungă în Ucraina.

Însoțitorii au fost eliberați a doua zi, însă ministerul de Externe ucrainean susține că au fost torturați.

La început, oficialii de la Budapesta au afirmat că aceste vehicule și încărcătura au fost reținute sub suspiciunea de spălare de bani. Apoi, ministru Transporturilor, Janos Lazar, a declarat că totul ar avea legătură cu suspendarea transporturilor de petrol prin Ucraina către Ungaria.

„Nu vom da banii înapoi (Ucrainei). Deocamdată vor rămâne aici. Vrem să vedem când se va redeschide conducta de petrol și așteptăm următoarele transferuri de bani ucrainene să treacă prin Ungaria”, a spus el.

Conducta, numită Drujba, este folosită de Rusia pentru a trimite țiței în Ungaria și Slovacia. Kievul a sistat tranzitul petrolier, la sfârșitul lui ianuarie, motivul fiind că aceasta a fost avariată într-un bombardament al Rusiei.

În urmă cu două zile, o delegație de la Budapesta a mers la Kiev, ca să evalueze starea oleoductului, în ciuda faptului că nu ar fi anunțat autoritățile ucrainene.

Autorul recomandă:

O explozie a avariat o şcoală evreiască din Amsterdam într-un atac ţintit asupra comunităţii evreieşti

Recomandarea video

Mediafax
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95% din exporturile de țiței ale Iranului
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie 2026
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Gigi Becali a ridicat cash-ul de la bancă într-o pungă XXL. Latifundiarul din Pipera nu mai are loc de bani în portofel!
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
De ce menta declanșează senzația de rece?

Cele mai noi

Trimite acest link pe