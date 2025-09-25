Prima pagină » Actualitate » Viktor Orbán ne scurtează drumurile. Călătoria de la Budapesta la Brașov va dura doar 5 ore. ALUZII fine către București

25 sept. 2025, 14:27, Actualitate
Premierul maghiar duce o campanie intensă de investiții în România, alături de un grup de investitori apropiați. În acest context, Viktor Orbán anunță investiții prioritare în infrastructura din țara noastră, care suplinesc viteza de melc cu care se derulează de regulă la noi proiectele de autostrăzi. 

În perioada următoare vor fi create 50.000 de noi locuri de muncă în Câmpia Ungară – a declarat, marți, prim-ministrul ungar la ceremonia de predare a tronsonului de cale ferată dintre Békéscsaba și Lőkösháza. Potrivit lui Viktor Orbán, dezvoltările odată finalizate vor scurta cu 5 ore durata călătoriei de la Budapesta la Brașov.

Premierul a afirmat că întreaga autostradă M44, care leagă județul Békés de rețeaua de autostrăzi din Ungaria, va fi finalizată în acest an. Drumul expres M47 între Békéscsaba și Debrecen se află în etapa de proiectare, iar M4 este în curs de construcție între Szolnok și Kisújszállás, până la Berettyóújfalu. Din acest punct se poate ajunge deja la graniță pe 4 benzi – a explicat el, relatează punctul.ro.

Pe lângă tronsonul de cale ferată de 30 de kilometri finalizat acum, este în curs de construcție următoarea linie ferată între Szeged și Kiskunfélegyháza. De asemenea, sunt în construcție 3 autostrăzi și 3 căi ferate, incluzând linia ferată Budapesta-Belgrad – a informat prim-ministrul, menționând că linia recepționată acum va permite trenurilor să circule cu o viteză de 160 km/h, în loc de 100 km/h.

Mega-pol economic de aproape jumătate de miliard de euro

În aceeași intervenție, premierul a precizat că și în România se construiește tronsonul spre Brașov. Atunci când toți vor fi finalizat lucrările asumate, călătoria de la Budapesta la Brașov, adică până la poalele Carpaților, se va scurta cu 5 ore, a remarcat ironic Orban.

Datorită noilor fabrici construite în regiunea Câmpiei Ungare, inclusiv cea a BMW (foto). în perioada următoare vor fi create în total aproximativ 50 000 de noi posturi, atât locuri de muncă directe, cât și pe cele indirecte. Premierul a atras atenția că se pregătește crearea așa-numitei regiuni economice „Békéscsaba-Debrecen-Salonta” în următorii 15 ani. Investiția a fost realizată grație unei finanțări de 186,219 miliarde de forinți (478,5 de milioane de euro) din partea Uniunii Europene, în cadrul PNRR -lui Ungariei.

