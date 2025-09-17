Cum ne-a suflat Ungaria o investiție de 2 mld. de euro. Noua fabrică BMW s-a deschis lângă graniță și recrutează români din vestul țării

„Vești extraordinare! Uriașul producător de mașini BMW va deschide o fabrică de 2 miliarde de euro în România.” Așa ar fi sunat această știre dacă am fi reușit să-i convingem pe nemți că merită să investească la noi în țară. Și asta pentru că România chiar a fost o opțiune serioasă pentru producătorul german.

România a fost pe lista scurtă a BMW, însă nu a fost aleasă

România a fost şi ea în vizorul producătorului german care se pregătea să investească 2 miliarde de euro. Se pare că lipsa infrastructurii ne-a sabotat şansele. Ungurii oferă o reţea de furnizori și infrastructură bine pusă la punct.

De notat că Ungaria este singura ţară din regiune care a atras toate cele 3 mărci premium germane – Audi, Mercedes-Benz şi BMW. Tot la vecini au mai venit recent şi chinezii de la BYD, alături de producătorii de baterii pentru maşini electrice CATL.

Ungaria cu miliardele, România cu muncitorii

Obiectivul atrage deja ca un magnet forţa de muncă din România. Potrivit informaţiilor obţinute de ZiarulFinanciar, aproape 40 de români lucrează deja în fabrică. Este de anticpat că numărul lor va crește pe măsura extinderii producţiei de modele din noua generaţie Neue Klasse.

„Pentru noi, Debreţin nu este doar un oraş sau o ţară, ci o regiune cu 3 milioane de locuitori, care include şi estul Slovaciei şi Transilvania. România face parte din acest ecosistem şi deja avem angajaţi care vin zilnic peste graniţă“, a spus Hans-Peter Kemser, directorul BMW Group Plant Debreţin (foto), citat de

BMW a lansat linii speciale de autobuze pentru a recruta români

BMW a organizat linii speciale de autobuze pentru a facilita recrutarea viitorilor angajați din România.

„Trimitem autobuze la Oradea şi în alte oraşe, la cererea primarilor. Într-o singură zi facem toate verificările – inclusiv medicale – şi oamenii primesc contractul. Este singura metodă prin care putem recruta eficient peste graniţă“, a punctat Kemser.

BMW mizează şi pe parteneriatul cu Universitatea din Debrecen, care furnizează un flux de absolvenţi şi stagii pentru noua uzină. Noua fabrică BMW este prima din lume proiectată să funcţioneze exclusiv cu energie regenerabilă şi fără combustibili fosili. Acest standard premium poate transforma regiunea Debrecen, ce include Slovacia şi Transilvania, într-un pol de electromobilitate pentru Europa Centrală.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

„Podcast cu Prioritate” #81 by ProMotor: Vlad Micșunescu analizează noile vedete de la IAA Mobility 2025

Ofensiva Europei pe piața mașinilor electrice pentru a opri asaltul mărcilor chineze. La Salonul Auto de la Munchen, BMW a lansat un SUV electric