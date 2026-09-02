Rețeta bunicilor pentru scos pete. Cum să faci hainele ca noi, fără chimicale agresive

Iată cum poți face hainele să arate ca noi, fără a apela la chimicale agresive. Deși scoaterea petelor nu mai e problemă așa de mare în zilele noastre, dat fiind și multitudinea de produse destinate acestui lucru, unele persoane preferă să apeleze la trucuri, mai degrabă decât la acestea. Așadar, ți-am pregătit o serie de rețete de scos pete, provenite de la bunici, care nu folosesc chimicale agresive.

Trebuie să știi că, petele de acizi se scot foarte uşor cu amoniac. Se foloseşte foarte atent o pensulă sau bureţel,astfel încât să nu se depăşească deloc marginile petei, scrie click.ro.

Apoi, petele de alcool se spală, de regulă, cu apă limpede, călduţă. Se amestecă cantităţi egale de alcool de 90 de grade şi apă, se adaugă apoi oţet un sfert din cantitatea întreagă, apoi se tamponează pata şi se freacă bine. Dar mare atenție, pata de alcool de pe o haină de piele se va înlătura cu mare atenţie, deoarece pielea se poate deteriora. Se freacă pata cu cantităţi egale de alcool şi apă cu ajutorul unui tampon din tifon. Dacă ai haine de mătase pătate de bere, acestea se spală cu alcool îndoit cu apă.

Să trecem și la petele de cafea. Dacă încă sunt proaspete, ele ies cu apă sărată sau se opăresc cu apă clocotită în care s-a pus glicerină. Petele de cafea de pe materiale din in, cânepă sau bumbac ies uşor dacă se freacă cu apă oxigenată. Petele de cafea, ciocolată sau cacao se scot înainte de a băga hainele la spălat, deoarece spălatul le stabilizează.

Petele de cafea cu lapte de pe stofe sau haine din mătase sau lână se scot prin frecare cu o perie moale înmuiată în glicerină curată, după care se spală cu apă călduţă. Iar uscarea se face cu fierul de călcat.

Că tot vine școala, petele de pix ies foarte uşor dacă deasupra loc se pulverizează puţin fixativ. Urmele de pix de pe hainele de piele se freacă cu hârtie igienică înmuiată în spirt. După ce se freacă bine zona, ea se şterge cu o cârpă uscată.

Petele de fructe ies foarte bine dacă se înmoaie rufa în apa în care a fiert fasole uscată. Apoi se lasă într-un amestec format din lapte şi suc de lămâie vreme de 30 de minute şi se clăteşte cu apă rece. Hainele de mătase sau pânză pătate cu fructi închise la culoare, precum afine, vişine, mure, se freacă cu următorul amestec: se înfierbântă puţin alcool alb şi se amestecă cu o linguriţă de amoniac, după care se freacă foarte încet cu o cârpă moale pata.

Dacă ai pete de grăsime pe haine, acestea ies cu pastă de dinţi. Se lasă pasta să acţioneze, să se usuce bine, după care se îndepărtează cu peria. Petele de grăsime şi ulei de pe hainele albe se scot astfel: se pune 1 lingură de sare de bucătărie, 4 linguri amoniac. Se agită bine soluţia până se dizolvă sarea, după care se freacă petele cu cârpa.

Pentru petele de sânge: se înmoaie în apă rece cu sare amestecată cu apă oxigenată. Nu se foloseşte niciodată apă caldă.