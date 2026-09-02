Război în Ucraina, ziua 1.651. Putin acuză Kievul de „terorism de stat”: „Nu se negociază cu teroriștii”

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 2 septembrie 2026, în a 1651-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Vladimir Putin a acuzat Ucraina de „terorism de stat”, după ce Volodimir Zelenski a amenințat să lovească avioanele civile care zboară în spațiul aerian al Rusiei. Liderul de la Kiev a declarat că devine tot mai periculos pentru aviația civilă să opereze din cauza dronelor ucrainene.

Zelenski: „Cerul Rusiei este pentru drone, nu pentru aviația civilă”

În mesajul său video transmis marți, Zelenski a amenințat companiile aeriene, asigurătorii și operatorii care folosesc aeroporturile civile din Rusia că spațiul aerian devine periculos din cauza dronelor ucrainene.

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Președintele ucrainean s-a lăudat că, în interesul diplomației și al negocierilor, este dispus să asigure „eliberarea” cerului Rusiei de drone pentru perioade scurte și pe rute stabilite, dacă acest lucru îi a fi solicitat de partenerii internaționali.

„Siguranța va reveni în spațiul aerian al Rusiei atunci când va exista o mișcare reală către pace. Deocamdată, cerul Rusiei este pentru drone, nu pentru aviația civilă”, a transmis Zelenski.

Putin: „Este o tentativă de terorism de stat”

La Bishkek, în Kârgâzstan, unde participă la Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, Putin a fost întrebat despre amenințările lui Zelenski.

„Nu am auzit astfel de declarații, dar, dacă acest lucru a fost spus cu voce tare, atunci este, pur și simplu, o tentativă de terorism de stat”, a declarat președintele Federației Ruse. El a adăugat că Moscova va găsi o modalitate de a răspunde, dacă vor avea loc tragedii.

Liderul de la Kremlin a mai spus că Rusia nu este pregătită pentru negocieri directe cu actuala conducere de la Kiev, pe care a acuzat-o de terorism. În același timp, Putin a precizat că Moscova este dispusă să continue discuțiile pentru încheierea războiului prin intermediari și emisari ai administrației președintelui american Donald Trump.

„Ei sunt cei care ne cer să reluăm negocierile, ne cer întâlniri față în față. Nu negociezi cu teroriștii!”, a spus Putin, referindu-se, din nou, la amenințările lui Zelenski că va lovi cu drone avioanele civile care zboară în Rusia.