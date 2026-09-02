Cătălin Măruță revine pe micile ecrane în această toamnă, la Antena 1, în rolul de prezentator al emisiunii ”Furnicuțele”. Măruță a dezvăluit că echipa a filmat deja zece ediții ale emisiunii, iar primul episod este programat să fie difuzat pe 7 septembrie.

Noul format vine cu ambiții mari, iar Măruță spune că își dorește ca „Furnicuțele” să fie nu doar un proiect de televiziune de moment, ci o emisiune care să câștige rapid publicul din România.

Prima ediție îl va avea ca invitat pe chef Richard Abou Zaki, unul dintre numele cunoscute din gastronomia românească.

”Deja am filmat zece emisiuni. Avem prima emisiune, din 7 septembrie, pregătită. Va fi cu chef Richard Abou Zaki. Cu siguranță, va ajunge la cei de acasă așa cum este Richard”, a declarat Cătălin Măruță pentru Știrile Antena Stars.

Ce spune Cătălin Măruță despre noul proiect

Prezentatorul susține că ”Furnicuțele” reprezintă un format adus în România după modelul unor producții internaționale de succes. Măruță spune că își dorește ca emisiunea să fie înțeleasă și îndrăgită de public și speră ca producția din România să ajungă la performanțele versiunii din Spania.

”Eu fac exact ce face fiecare om care se uită la acest interviu. Îmi duc copiii la școală, îi iau, mă ocup de proiectele online. Proiectul Furnicuțele îmi doresc să fie înțeles și îndrăgit de cei de acasă. Este un format adus în România, exact ca marile formate de televiziune. Mi-aș dori să facem aceeași performanță pe care o fac Furnicuțele Spania”, a mai spus prezentatorul.

Măruță vrea ca ”Furnicuțele” să reziste în timp

Pentru Cătălin Măruță, noua emisiune nu este doar un proiect de sezon. Prezentatorul are planuri pe termen lung și își dorește ca ”Furnicuțele” să devină un format cunoscut și apreciat de publicul din România.

Primul episod al emisiunii ”Furnicuțele” avându-l pe Cătălin Măruță prezentator este programat pentru 7 septembrie.