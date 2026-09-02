Transfăgărășanul este închis miercuri dimineața, timp de patru ore, în intervalul 7:00 și 11:00, pentru desfășurarea unui eveniment automobilistic.

Evenimentul se desfășoară pe o distanță de 26 de kilometri, între localitățile Arefu, din județul Argeș, și Bâlea Cascadă, din județul Sibiu, anunță centrul INFOTRAFIC.

Transfăgărășanul, închis și în alte zile pentru evenimente auto

Restricția de miercuri nu este singura programată în această perioadă. Și marți, 1 septembrie, circulația a fost oprită pe același tronson și în același interval orar.

De asemenea, traficul rutier va fi restricționat din nou vineri, 4 septembrie, între orele 7:00 și 11:00, tot pentru desfășurarea unui eveniment automobilistic.

Astfel de măsuri sunt luate periodic pe Transfăgărășan pentru organizarea unor competiții sau evenimente auto, dar șoseaua este închisă și în sezonul rece, atunci când condițiile meteorologice fac imposibilă circulația în siguranță pe anumite porțiuni.

Când se redeschide Transfăgărășanul

Pentru ziua de miercuri, autoritățile anunță că traficul pe DN 7C va reveni la condiții normale după ora 11:00, după încheierea evenimentului.

Transfăgărășanul rămâne una dintre principalele atracții turistice pentru șoferii români și străini. Șoseaua spectaculoasă care traversează Munții Făgăraș este apreciată pentru peisajele sale și traseul cu numeroase serpentine.

Într-un clasament european dedicat celor mai spectaculoase drumuri pentru călătoriile cu mașina, Transfăgărășanul a fost inclus pe locul al patrulea, consolidându-și reputația de destinație preferată de pasionații de condus și de turism montan.