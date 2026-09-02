Prima pagină » Actualitate » Circulația pe Transfăgărășan a fost oprită. Când se reia

Circulația pe Transfăgărășan a fost oprită. Când se reia

Elena Popescu
Circulația pe Transfăgărășan a fost oprită. Când se reia
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Transfăgărășanul este închis miercuri dimineața, timp de patru ore, în intervalul 7:00 și 11:00, pentru desfășurarea unui eveniment automobilistic.

Evenimentul se desfășoară pe o distanță de 26 de kilometri, între localitățile Arefu, din județul Argeș, și Bâlea Cascadă, din județul Sibiu, anunță centrul INFOTRAFIC.

Transfăgărășanul, închis și în alte zile pentru evenimente auto

Restricția de miercuri nu este singura programată în această perioadă. Și marți, 1 septembrie, circulația a fost oprită pe același tronson și în același interval orar.

De asemenea, traficul rutier va fi restricționat din nou vineri, 4 septembrie, între orele 7:00 și 11:00, tot pentru desfășurarea unui eveniment automobilistic.

Astfel de măsuri sunt luate periodic pe Transfăgărășan pentru organizarea unor competiții sau evenimente auto, dar șoseaua este închisă și în sezonul rece, atunci când condițiile meteorologice fac imposibilă circulația în siguranță pe anumite porțiuni.

Când se redeschide Transfăgărășanul

Pentru ziua de miercuri, autoritățile anunță că traficul pe DN 7C va reveni la condiții normale după ora 11:00, după încheierea evenimentului.

Transfăgărășanul rămâne una dintre principalele atracții turistice pentru șoferii români și străini. Șoseaua spectaculoasă care traversează Munții Făgăraș este apreciată pentru peisajele sale și traseul cu numeroase serpentine.

Într-un clasament european dedicat celor mai spectaculoase drumuri pentru călătoriile cu mașina, Transfăgărășanul a fost inclus pe locul al patrulea, consolidându-și reputația de destinație preferată de pasionații de condus și de turism montan.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Mircea Badea face o paralelă între condamnarea lui Dorian Popa și cea a lui Clotilde Armand: „Sunt fix la fel”
09:53
Mircea Badea face o paralelă între condamnarea lui Dorian Popa și cea a lui Clotilde Armand: „Sunt fix la fel”
NEWS ALERT Două nave turcești s-au ciocnit în Marea Marmara. O navă și cei 10 membri ai echipajului, de negăsit după impact
09:52
Două nave turcești s-au ciocnit în Marea Marmara. O navă și cei 10 membri ai echipajului, de negăsit după impact
SPORT Ofertă pentru Cătălin Cîrjan, din SUA: 3.400.000 de euro. Ce a decis conducerea lui Dinamo
09:37
Ofertă pentru Cătălin Cîrjan, din SUA: 3.400.000 de euro. Ce a decis conducerea lui Dinamo
JUSTIȚIE Fostul șef de galerie al Politehnicii Iași ar putea ajunge la închisoare după ce a bătut un bărbat suspectat de furt
09:05
Fostul șef de galerie al Politehnicii Iași ar putea ajunge la închisoare după ce a bătut un bărbat suspectat de furt
JUSTIȚIE Vești proaste pentru judecătoarea din cazul ROMATSA. Inspecția Judiciară vrea să o suspende pe Liliana Alexe, de la Curtea de Apel București
08:59
Vești proaste pentru judecătoarea din cazul ROMATSA. Inspecția Judiciară vrea să o suspende pe Liliana Alexe, de la Curtea de Apel București
ANCHETĂ Un tânăr ucrainean, prins în flagrant în București când încerca să preia 180.000 de lei de la o femeie. Cum a fost păcălită victima
08:53
Un tânăr ucrainean, prins în flagrant în București când încerca să preia 180.000 de lei de la o femeie. Cum a fost păcălită victima
Mediafax
Alertă în energie pentru ROMÂNIA! Industria se reunește la București pentru a găsi soluții
Digi24
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Cancan.ro
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
Marile viaducte de pe Autostrada Transilvania, tot mai aproape de final. Alți 30 de kilometri între Cluj și Zalău așteptați în 2026
Mediafax
Premieră în România! Crucea Roșie deschide PRIMUL punct de prim-ajutor într-un ansamblu rezidențial
Click
Telenovela preotului răspopit continuă. După scandalul cu enoriașa căsătorită pe care a lăsat-o însărcinată, ar fi golit visteria bisericii
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Localitățile din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie 2026. Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Ce urmează pentru Telescopul Spațial Roman? Iată cum observatorul emblematic al NASA va studia Universul!
ANALIZA de 10 Se fracturează sistemul lui Zelenski după revolta lui Fedorov? De ce ar fi o greșeală ca fostul ministru al Apărării să fie considerat doar un „rebel ratat”
10:00
Se fracturează sistemul lui Zelenski după revolta lui Fedorov? De ce ar fi o greșeală ca fostul ministru al Apărării să fie considerat doar un „rebel ratat”
VIDEO Ion Cristoiu: Un nou moment degeaba, ca atâtea altele – Discursul de politică externă al lui Nicușor Dan
09:51
Ion Cristoiu: Un nou moment degeaba, ca atâtea altele – Discursul de politică externă al lui Nicușor Dan
FLASH NEWS Rusia respinge acuzațiile Germaniei privind atacul cu drone de la Leipzig: „O provocare absurdă”
09:43
Rusia respinge acuzațiile Germaniei privind atacul cu drone de la Leipzig: „O provocare absurdă”
CONTROVERSĂ JD Vance, declarații controversate despre Antihrist, „energii spirituale întunecate” și riscurile AI: „Nu aș fi șocat dacă ar umbla printre noi”
08:52
JD Vance, declarații controversate despre Antihrist, „energii spirituale întunecate” și riscurile AI: „Nu aș fi șocat dacă ar umbla printre noi”
UTILE Rețeta bunicilor pentru scos pete. Cum să faci hainele ca noi, fără chimicale agresive
08:44
Rețeta bunicilor pentru scos pete. Cum să faci hainele ca noi, fără chimicale agresive
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.651. Putin acuză Kievul de „terorism de stat”: „Nu se negociază cu teroriștii”
08:19
Război în Ucraina, ziua 1.651. Putin acuză Kievul de „terorism de stat”: „Nu se negociază cu teroriștii”

Cele mai noi

Trimite acest link pe